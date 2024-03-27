Блогера, писавшего о поджогах военкоматов, осудили на шесть лет

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к шести годам лишения свободы антивоенного блогера из республики Коми Николая Фарафонова. Он признан виновным в публичных призывах к терроризму. Фарафонов писал в интернете о поджогах военкоматов. Кроме того, после освобождения ему на три года будет запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Житель города Вуктыл Николай Фарафонов был арестован осенью прошлого года. До ареста он вёл в телеграме канал "Циничный комяк", у которого было менее 500 подписчиков. Фарафонов придерживался антивоенной позиции. Сообщения о поджогах военкоматов в "Циничном комяке" сопровождались репликами "Похвальный инцидент" и "Жги военкомат – спасай сына".

На суде Фарафонов признал факт публикации, но не признал вину в призывах к терроризму.

По мнению правозащитного центра "Мемориал", сообщения Фарафонова не содержат оправданий терроризма и призывов к терактам, поскольку поджог военкомата в данном случае являлся бы мерой для спасения близких, а не актом устрашения населения, то есть террористическим актом. "Мемориал" признал Фарафонова политзаключённым.

Ранее Фарафонова уже штрафовали по статье о так называемой дискредитации армии. Поводом стал его комментарий к новости о том, что на День защиты детей сотрудники Росгвардии приехали в детскую больницу и спели там песни. Он поинтересовался, рассказали ли росгвардейцы о том, как страдают и погибают в Украине дети, которым российские военные "на штыках принесли русский мир".