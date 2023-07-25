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Блогеру дали два года принудительных работ за репост о 9 мая

Девятое мая в Санкт-Петербурге, 2023 год

Блогера из Петрозаводска Сергея Другова приговорили к двум годам принудительных работ по статье о реабилитации нацизма за репост о 9 мая в телеграме. Об этом сообщает проект From Karelia with freedom.

Согласно приговору, в 2022 году Другов поделился публикацией "Феминистского антивоенного сопротивления" под заголовком "9 мая: День Беды, Смертный полк, Парад на крови". Суд счёл репост распространением "неуважительных сведений о днях воинской славы России" в интернете. Максимальное наказание за это – пять лет лишения свободы.

Свой телеграм-канал, где был размещён пост, Другов удалил в том же 2022 году. На заседании суда он признал вину и назвал репост ошибкой. Помимо принудительных работ, Другову запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трёх лет. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

  • После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
  • По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 636 человек, 17 из них обвиняют по статье о реабилитации нацизма.

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