СМИ сообщили о деле о реабилитации нацизма на экс-доцента СПбГУ

В отношении бывшего преподавателя исторического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Михаила Белоусова, уволенного за антивоенные высказывания, возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом во вторник без ссылки на источники сообщили, в частности, телеграм-канал "База", сайт 78.ru и издание "Фонтанка".

Как пишет 78.ru, следствие считает, что во время выступления на заседании студенческого совета 22 февраля Михаил Белоусов "отрицал связь между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны и заявил, что видит признаки фальсификации истории". Официального подтверждения информации нет, отмечает Север.Реалии.

По информации "Фонтанки", дело было возбуждено 26 июня. Михаилу Белоусову грозит штраф, ограничение или лишение свободы на 3 года.

Михаил Белоусов был уволен из СПбГУ 2 июня. Перед этим при обсуждении гибели мобилизованного студента университета Фёдора Соломонова на войне с Украиной историк написал в чате, что "прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно". Переписка была опубликована в провластных телеграм-каналах. Руководство вуза посчитало действия преподавателя "аморальными" и лишило его должности.

На заседании комиссии по этике Белоусов утверждал, что попавший на скриншоты аккаунт в телеграме с его именем и фотографией был создан без его ведома.

На Белоусова составили протокол о "дискредитации" армии, в котором говорилось, что он "высказывал студентам свое мнение об участии Вооруженных сил РФ в войне, а не в специальной военной операции". После увольнения дело о "дискредитации" в отношении Белоусова прекратили из-за истечения сроков давности.

Студенты исторического факультета СПбГУ после скандала с увольнением Белоусова сообщали, что в соцсетях им поступают угрозы из-за высказываний против войны.

Комиссия по этике СПбГУ заявила, что высказывания студентов исторического факультета против войны в Украине нарушают кодекс университета и "несовместимы со статусом студентов СПбГУ". На сайте были опубликованы решения комиссия в отношении 10 студентов, которые могли быть отчислены на основании нарушения кодекса этики. В итоге семь студентов были отчислены.

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