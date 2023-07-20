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В Рязани на зоозащитника завели дело из-за комментария про военного

Российский танк в Изюме, сентябрь 2022 года

В Рязани против зоозащитника Никиты Черничкина возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщают "Осторожно, новости".

По версии следствия, в октябре 35-летний Черничкин написал оскорбительный комментарий про российского солдата, погибшего в Гостомеле. По результатам экспертизы, проведённой Центром МВД по противодействию экстремизму, Черничкину вменили "оскорбление памяти защитника Отечества" в интернете.

Черничкин помогает бездомным животным: занимается передержкой и реабилитацией пострадавших собак. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он занял антивоенную позицию и активно комментировал происходящее.

Теперь зоозащитнику грозит до пяти лет колонии. По информации "Осторожно, новости", сейчас он находится под подпиской о невыезде.

  • После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
  • По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 635 человек, 17 из них обвиняют по статье о реабилитации нацизма.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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