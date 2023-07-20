В Рязани на зоозащитника завели дело из-за комментария про военного

В Рязани против зоозащитника Никиты Черничкина возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщают "Осторожно, новости".

По версии следствия, в октябре 35-летний Черничкин написал оскорбительный комментарий про российского солдата, погибшего в Гостомеле. По результатам экспертизы, проведённой Центром МВД по противодействию экстремизму, Черничкину вменили "оскорбление памяти защитника Отечества" в интернете.

Черничкин помогает бездомным животным: занимается передержкой и реабилитацией пострадавших собак. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он занял антивоенную позицию и активно комментировал происходящее.

Теперь зоозащитнику грозит до пяти лет колонии. По информации "Осторожно, новости", сейчас он находится под подпиской о невыезде.