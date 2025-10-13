Блогера Щепихина, которого похищали на вокзале, осудили на 5 лет

Пресненский районный суд Москвы 13 октября приговорил к пяти годам лишения свободы блогера Арега Щепихина, которого летом похищали в Москве сотрудники силовых структур Чечни. Об этом сообщает "Медиазона".

Прокуратура просила приговорить его к шести годам, сам он просил не лишать его свободы.

Щепихина обвинили в оскорблении чувств верующих, призывах к экстремизму в интернете и возбуждении ненависти и вражды из-за нескольких видео в инстаграме, в которых обвинение усмотрело угрозы в адрес "чеченцев, дагестанцев, представителей народов Кавказа, евреев и мусульман". Сам Щепихин утверждал, что его осудили за видео с его телефона, которые не видел никто, кроме него и следователя.

Дело Щепихина приобрело большой резонанс после того, как вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве его при большом скоплении людей схватили, погрузили в багажник автомобиля и увезли неизвестные, которые, как выяснилось впоследствии, имели отношение к силовым структурам Чечни. "Новая газета Европа" называла их приближенными депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. О том, что в похищении Щепихина участововал близкий к Делимханову сотрудник силовых структур Висали Чурчаев, с которым он ездил на войну в Украине, писало и "Агентство".

Щепихин после того, как похитившие отпустили его, обвинил уроженцев Чечни в своём похищении, он также сказал, что его избивали. Власти Чечни настаивали, что Щепихин "был не похищен, а задержан" в связи с его видео с оскорблениями в адрес чеченцев.

Щепихина уже на следующий день после того, как похитители отпустили его, был задержан и впоследствии арестован по уголовному делу. Дело возбудили и против его похитителей, они, однако, арестованы не были. Сообщалось, что их отпустили под подписку о невыезде - в отличие от Щепихина, которого арестовали на следующий день, с тех пор он находится в СИЗО.