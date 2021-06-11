Фальсификация правосудия. Блогеры о новых "экстремистах"

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального признан экстремистской организацией. Московский городской суд принял решение 9 июня в ходе закрытого процесса, который продолжался больше 12 часов и завершился ближе к ночи. Материалы прокуратуры, содержавшие доказательства "экстремистской деятельности" ФБК, остались засекреченными.

Отныне деятельность ФБК и штабов Навального запрещена законом. У соратников Навального есть месяц на обжалование постановления суда.

Новость пришла поздно вечером того же дня, когда было опубликовано расследование об отравлении Дмитрия Быкова.

Илья Красильщик

Утром узнали, как гб писателей новичком травит, но экстремисты, как мы узнали вечером, все равно другие.

По сути, оппозиционную деятельность в стране можно считать запрещенной, отмечают комментаторы.

Михаил Красулин

Происходит тотальное уничтожение главной инфраструктуры страны

Под личиной закона и ссылками на бумажки, подписанные неизвестным вахтером из высокого ведомства, происходит тотальное уничтожение главной инфраструктуры страны. С позиции 21 века, это уже не пресловутые заводы, дороги, больницы, а общественные институты, которые являются фундаментом не только развития, но устойчивости страны, страховки ее от будущих катастроф. В угоду сиюминутной личной выгоде, выжигается и выдирается с корнем все живое и самостоятельное.

Некоторые комментаторы сравнивают происходящее с политическими процессами сталинских и гитлеровских времен.

Иван Давыдов

"Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, – преступники, не совершившие преступлений. Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они могли бы все это сделать".

Василий Гроссман. Жизнь и судьба.

Кирилл Рогов

Достаточно очевидно, что решение Мосгорсуда о признании ФБК экстремистской организацией не является ни справедливым, ни правовым. Деятельность ФБК никоим образом не подпадает под понятие экстремизм. Похоже, что мы имеем дело с явной фальсификацией правосудия.

Мы имеем дело с явной фальсификацией правосудия

Московские процессы 1936 – 1938 гг. в сталинском СССР признали членов внутрипартийных групп 1920х гг., оппонировавших Сталину, "террористическим центром". Процессы были признаны грубой, ни на чем не основанной фальсификацией и отменены судом пятьдесят лет спустя. А в 1930е гг. они открыли волну массового тиражирования подобных фальсификаций, ставших псевдо-правовой основой Большого террора. В результате, были арестованы более 1.5 миллиона человек, почти половина из которых были расстреляны.

Содержательно, в отношении попрания норм правосудия и естественного права решение Мосгорсуда мало чем отличается от решений судов на "московских процессах". И также как они создает прецедент произвольного и ничем не подкрепленного объявления уголовными преступниками любых представителей оппозиции, несогласных и обычных граждан.

С другой стороны, очевидно неправовой характер этого решения открывает возможности для оппозиции по организации кампании с требованием отмены приговора и привлечения к ответственности виновных в преступлениях против правосудия.

Оппозиционные активисты, несмотря ни на что, намерены продолжать борьбу.

Юлия Галямина

Ночью Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией – ФБК Алексея Навального "экстремистской организацией". Тут можно многое сказать и о нашей судебной системе, и о политической, и о конкуренции.

Но я скажу немного о другом. Буквально на днях одна из моих студенток обратилась ко мне с предложением "за вознаграждение" написать за нее дипломную работу. На первый взгляд кажется, что эта история не имеет никакого отношения к суду над ФБК. Но я думаю иначе.

Для Кремля коррупция – это нормально, а борьба с ней – экстремизм

Именно к такой бытовой коррупции, которая пожирает нашу страну изнутри, которая захватывает все социальные сферы нашей жизни, и приводит нынешняя политика Кремля. Для них коррупция — это нормально, а борьба с ней — экстремизм.

Что остается нам в этом перевернутом мире? Только делать то, что должно — прививать полную нетерпимость к любой коррупции своим детям, друзьям, соседям, к своим студентам, пациентам и коллегам. Если нас всех за это признают экстремистами — что ж, значит, мы будем носить это звание с гордо поднятой головой. Потому что борьба против коррупции — наш долг перед будущими поколениями.

Константин Котов

Теперь именем Российской Федерации признано, что расследование коррупции Путина и его окружения – это экстремизм. И мирный выход на улицу своих городов тоже экстремистская деятельность.



Но статья 3 Конституции пока ещё не признана вне закона: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ." Поэтому участие в сентябрьских выборах в Госдуму, наблюдение на этих выборах, поддержка и голосование за нормальных кандидатов – это мы можем сделать. Пока еще можем.

Не сдается и Алексей Навальный:

Когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты.

Сегодня ночью суд в Москве признал ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями.

Мы не название, не бумажка и не офис

Я даже не буду обсуждать юридическую сторону посмешища, называемого в России "судом". Достаточно сказать, что все материалы дела объявлены ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ. Процесс был закрытый. А я сам в нем не просто не участвовал, хоть мы и требовали этого, меня даже не пригласили. Ну и зачем приглашать Навального? Рассматривается ведь всего лишь ФБК, основателем которого является А.Навальный. И еще вот написано "штабы Навального". Так какое же отношение он к этому имеет и зачем ему выступать в этом суде? [...]

Да какая разница, как мы называемся? ФБК – не ФБК. Штабы – не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис.

Мы – группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких – миллионы. Вы – такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся.

Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет.

В то же время многие блогеры считают, что возможности для легальной политической борьбы в России исчерпаны, и тем, кто не согласен с политикой властей, осталось только уезжать из страны.

Даниил Гинзбург

Окей, окей, ссуд решил, что ФБК – экстремисты, и все, когда либо дававшие им денег, тоже. Мы поняли, спасибо.

Пользуясь случаем, напоминаю, что в нашей лавке в одном только израильском офисе 30 с лишним открытых вакансий, а израильское посольство все еще выдает репатриационные визы.

Прокремлевские блогеры решение властей горячо поддержали.

Илья Ремесло

Призывы к насильственному свержению власти, незаконные митинги с применением насилия к правоохранителям, призывы к расправам, оправдание нацизма, разжигание розни – все это мы наблюдали за последние годы.



В любой стране мира к Навальному и его соратникам пришли бы гораздо раньше – и не просто запретили бы организацию, а еще дали бы реальные сроки за экстремистские деяния.

Госдепартамент США выступил с официальным заявлением, в котором призвал российские власти не использовать понятие "экстремизм" для криминализации деятельности очевидно мирных организаций – таких как ФБК или признанных "экстремистами" еще раньше "Свидетелей Иеговы". В ответ МИД устами своего пресс-атташе Марии Захаровой назвал ФБК "сектой", которую курируют из США.

В провластных блогах это сравнение охотно подхватили.

Акитилоп

Утро началось с заявления Госдепа США в отношении признания ФБК экстремистской организацией. Сказать, что США всячески защищает свой проект – не сказать ничего. В Навального были вложены колоссальные средства.

Значительные средства также вложены в развитие проекта Свидетели Иеговы на территории постсоветского пространства, кстати эта организация тоже является экстремистской. Поэтому толи от злости, толи от обиды Штаты решили и их упомянуть в купе "несправедливо осужденных".

Екатерина Винокурова

Что касается деятельности ФБК (который теперь экстремистская организация), я прошла долгий путь: от их верного поклонника до совершенно недоуменного противника.

ФБК привлекал. Он умел "продавать" замечательную идею: давайте изменим Россию и очистим ее от жуликов и воров. Скажите честно, вы против того, чтобы Россия была без жуликов и воров? Мы все только за.

Классные ребята превратились в совершенно жуткую секту

Я, кстати, не помню, с какого момента "что-то пошло не так". Если вспомню, расскажу вам. Но почему-то за условно 10 лет классные ребята превратились с совершенно жуткую секту. Ребята, говорившие, что мы выступаем только за законные методы, превратились в людей, которые делают "расследования" "пробивом", то есть, используя краденые данные. В секту, готовую затоптать всех, кого считают врагом.

Что касается "не врать не воровать", то я понятия не имею, у кого в ФБК сколько на счетах, но знаю точно, что принцип "не врать" ими нарушался неоднократно.

К сожалению, единственным итогом деятельности ФБК стали посадки их же сторонников, о которых никто не вспоминает.

Ну а нам что остается? Нам остается сохранять верность реальным идеалам. Строить нашу реальную Россию будущего. Нас таких много.

И мы будем искать не врагов, которых надо уничтожить, а друзей, которых надо поддержать.

По мнению некоторых лоялистов, власти осуществили давнюю мечту российских граждан.

Сергей Марков

Сделали то, что уже несколько лет требует российское общество

Суд в Москве признал ФБК экстремистской организацией. Это половинчатое решение. Потому что ФБК не только экстремистская организация, но и прямо враждебеная России организация. ФБК проводит политику в интересах враждебных России иностранных государственных структур. Оттуда ФБК получает политические установки. Оттуда же ФБК получает главную политическую поддержку. Оттуда же ФБК получает основные ресурсы. Но термина Враждебная России НПО не существует. Поэтому ФБК признали просто экстремистской организацией. Сделали то, что уже несколько лет требует российское общество. Поддержка ФБК и Навального внутри России абсолютно минимальна и ограничивается только теми, кто считает, что Россия очень плохая страна и всегда виновата, а Запад очень хороший и всегда прав, таких в России по понятным причинам ничтожно меньшинство. Но проблема в том, что в рамках Садового кольца, таких много. Они и иностранные руководители ФБК и защищают сейчас ФБК. Внутри России это решение приветствуется как то, что нужно было сделать уже давно.

Может, кто-то в России и приветствует решение о признании ФБК экстремистской организацией, но жизнь россиян оно явно не улучшило, отмечают в Твиттере.

По мнению ряда комментаторов, действия российских властей недвусмысленно дают понять, что они воспринимают структуры Навального как серьезную угрозу и что в попытке удержать власть они ни перед чем не остановятся.

Антон Долин

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Ну никак иначе невозможно трактовать "закон против ФБК".

Раньше стратегия властей казалась идеальной: высокомерный игнор. "Да кто этот Навальный, мы его фамилию запомнить не можем, какой-то блогер".

Но пожара это не погасило. Навального смотрели и слушали все больше и больше.

Тогда, минуя стадию "сейчас мы докажем в суде, что он врет", власти принялись за яростные и жестокие преследования – отравление, беззаконный арест в аэропорту, нынешний "закон" (без кавычек не напишешь).

Когда коллективный домик для утки идет на тебя атакой, любые сомнения испаряются

Теперь даже самый безразличный обыватель в состоянии понять простую вещь: если бы Навальный нёс безобидный бред, на него не обращали бы внимания, если бы он лгал и подтасовывал факты (как утверждают пропагандисты), его бы засудили за клевету, но его и его сторонников, вплоть до рядовых донаторов, преследуют за что-то другое, некий воображаемый "экстремизм"! Следовательно, он говорит и всегда говорил опасную правду.

Куча народа не поддерживала Навального именно потому, что им казались недостаточно убедительными его обвинения. Мол, кто его знает, чей там на самом деле дворец в Геленджике. Вдруг он сам там вырос? И домик для утки самозародился?

Но когда коллективный домик для утки идет на тебя атакой, любые сомнения испаряются. А когда атака исходит от некоего учреждения, именуемого "Мосгорсуд", не остается сомнений и в том, что все разоблачения и расследования ФБК складываются в единый гармоничный текст – не рассказ о нарушениях системы, а в точнейшее описание самой системы. Власть не может карать и наказывать за коррупцию – ведь она И ЕСТЬ коррупция.

И теперь она в этом призналась.

Сергей Давидис

Никаких иллюзий, конечно, не было, да и к наглому беззаконию не привыкать, но планку этого наглого беззакония российская власть все же регулярно поднимает.

Сегодняшнее решение объявить ФБК и Штабы Навального экстремистскими организациями – новая высота в этом смысле. Еще больше ненужных ошметков декораций законности отброшено и в смысле содержания, и в смысле процедуры. Еще более прямо и явно заявлено кремлевской кликой:

"Мы удерживаем власть силой, намерены делать это и дальше всегда и будем силой подавлять любые угрозы для нашей власти. Потому что можем и хотим".

Все это неизбежно ведет к радикализации протеста, отмечает сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.