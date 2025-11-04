ЕС одобрил пятый платёж Украине на 1,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Украина выполнила необходимые требования для получения пятого транша в 1,8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил Совет Евросоюза. Уточняется, что Киев выполнил девять из десяти условий, которые предусмотрены программой.

"Финансирование направлено главным образом на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшей работы ее государственного управления", – говорится в сообщении.

Ukraine Facility – это финансовая программа ЕС, направленная на поддержку Украины в период войны и восстановление после неё. Она рассчитана на 2024–2027 годы, и требует от Украины проведения внутренних реформ.

Программа предусматривает до 50 миллиардов евро грантов и льготных займов (около 33 миллиардов евро) для поддержки восстановления и реформ до 2027 года. Не менее 20% выделенных денег предназначены для восстановления пострадавшей во время боевых действий инфраструктуры страны.

По данным ЕС, с момента начала программы Украина уже получила в форме различных траншей около 23 миллиардов евро. Грантовые средства ЕС финансирует, в частности, за счёт замороженных российских активов.