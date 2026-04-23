ЕС окончательно одобрил кредит Киеву и новые санкции против РФ

Европейский Союз в четверг официально одобрил обещанный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, а также новый пакет санкций против России, об этом в соцести X сообщила председательствующая сейчас в блоке кипрская сторона.

Как пишет Украинская служба Радио Свобода, изменения в бюджет Евросоюза, необходимые для выделения Киеву дальнейшей финансовой помощи, а также 20-й пакет санкций против Москвы были одобрены Советом ЕС единогласно.

Одновременно сообщается о прибытии на Кипр президента Украины Владимира Зеленского, который в четверг будет участвовать в саммите европейского блока. Говоря ранее о европейском кредите, Зеленский отметил, что Украина рассчитывает получить первый транш до конца мая – начала июня. Денежные средства пойдут на армию, производство оружия и поддержку граждан.

"Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира в Украине имеет две опоры: укрепление Украины и усиление давления на Россию. Сегодня мы продвинулись вперед по обоим направлениям", - заявил председатель Евросовета Антониу Кошта в отдельном сообщении на платформе X.

Послы ЕС уже одобрили кредит и пакет санкций в среду после того, как Венгрия сняла своё вето, что открыло путь к официальному утверждению.