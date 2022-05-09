Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России

Европейский Союз намерен ослабить готовящийся шестой пакет санкций против Росссии. В частности – исключить из него запрет для европейских судов на транспортировку российской нефти и топлива третьим странам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Одной из стран, выступивших против такой меры, была Греция. Она входит в число крупнейших судовладельцев в мире. Санкции на транспортировку российского топлива являются важной статьей доходов страны.
При этом ЕС оставил в шестом пакете санкций пункт о запрете европейским странам страховать суда, перевозящие нефть из России, пишет Bloomberg.
- 8 мая постпреды стран Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о запрете на импорт российской нефти. Против в первую очередь выступает Венгрия, несмотря на том, что ЕС планирует разрешить этой стране, а также Чехии и Словакии закупать нефть у России до 2024 года. Венгрия требует дополнительного финансирования за отказ от российского топлива.
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