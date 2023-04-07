Bloomberg: Лондон медлит с переводом денег Абрамовича Украине

Лондон медлит с переводом почти трёх миллиардов долларов, вырученных бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси", в фонд помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам руководителя фонда Майка Пенроуза, есть трудности, связанные с политическими согласованиями между Великобританией и Евросоюзом, в также внутри самой Великобритании.

Один из собеседников Bloomberg рассказал, что фонд может получить деньги только после того, как его заявку одобрит британский Минфин. Процесс одобрения может занять много времени, так как министерство должно убедиться, что фонд среди прочего не будут использовать для обхода санкций.