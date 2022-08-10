Bloomberg: Россия вывезла из Сирии оружие в обход санкций

Россия в конце июля вывезла оружие и военную технику из Сирии на торговом судне "Спарта II". Страна обошла запрет на движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, введённый Турцией с начала войны на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США, европейской разведке и спутниковые снимки.

"Спарта II" принадлежит подконтрольной Минобороны России компании "Оборонлогистика". Она находится под санкциями США. В июле торговое судно спокойно прошло Босфор по пути из сирийского порта Тартус и прибыло в Новороссийск, на нем было как минимум 11 единиц военной техники, утверждает агентство.

По последним данным системы отслеживания судов MarineTraffic, "Спарта II" до сих пор находится в порту Новороссийска.

Источники Bloomberg утверждают, что Россия неоднократно использовала торговые суда для перевозки оружия и военной техники по Черному морю в обход введенных Турцией санкций.

Представитель турецкой стороны сказал, что судно можно проверить только если его подозревают в нарушении законодательства. Белый дом не стал комментировать ситуацию.

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