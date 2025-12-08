Ссылки для упрощенного доступа

Bloomberg: США поддержали планы Ирака по передаче актива "Лукойла"

Месторождение "Западная Курна-2", Ирак, 2017 год
Правительство США поддержало план Ирака по передаче доли "Лукойла" в нефтяном месторождении "Западная Курна-2" американской компании, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Ранее министерство нефти Ирака заявило, что оно предложило американским компаниям приобрести контрольный пакет акций месторождения "Западная Курна-2" – на нем добывается около 10 процентов сырой нефти страны.

Пока неизвестно, с какими именно компаниями ведомство вело переговоры, однако источник агентства рассказал, что Ирак предпочел бы компанию ExxonMobil, которая ранее разрабатывала соседнее нефтяное месторождение "Западная Курна-1".

Еще один возможным претендентом на покупку активов "Лукойла" Bloomberg назвал американскую энергетическую компанию Chevron.

  • "Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы после введения санкций США в октябре. Компания владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру, в том числе в США.
Мирноград под угозой окружения

