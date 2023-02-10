Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В титрах игры Hogwarts Legacy жену героини назвали подругой

Школа чародейства и волшебства "Хогвартс"

Переводчики видеоигры Hogwarts Legacy на русский язык назвали "подругой" жену одной из героинь игры Норы Тредвелл.

В титрах фразу Тредвелл Yes, she's my wife (Да, это моя жена. – Пер. РС) перевели как "Да, это моя подруга". На это обратил внимание сооснователь TJournal Никита Лихачёв.

"Медиазона" отмечает, что это не единственный случай, когда переводчики изменяют оригинальный сюжет игры. Например, в русскоязычной версии World Of Warcraft: Dragonflight бракосочетание кентавров-геев назвали "братанием".

Игра Hogwarts Legacy вышла в феврале. Её сюжет разворачивается в школе чародейства и волшебства "Хогвартс" во вселенной Гарри Поттера примерно за век до его рождения.

  • В России закон, запрещающий распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, вступил в силу 5 декабря 2022 года.
  • После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов. Многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание гомосексуальных отношений, видеосервисы начали цензурировать фильмы, а само ведомство подготовило список фильмов с "пропагандой" ЛГБТ+.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG