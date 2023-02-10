В титрах игры Hogwarts Legacy жену героини назвали подругой

Переводчики видеоигры Hogwarts Legacy на русский язык назвали "подругой" жену одной из героинь игры Норы Тредвелл.

В титрах фразу Тредвелл Yes, she's my wife (Да, это моя жена. – Пер. РС) перевели как "Да, это моя подруга". На это обратил внимание сооснователь TJournal Никита Лихачёв.

"Медиазона" отмечает, что это не единственный случай, когда переводчики изменяют оригинальный сюжет игры. Например, в русскоязычной версии World Of Warcraft: Dragonflight бракосочетание кентавров-геев назвали "братанием".

Игра Hogwarts Legacy вышла в феврале. Её сюжет разворачивается в школе чародейства и волшебства "Хогвартс" во вселенной Гарри Поттера примерно за век до его рождения.