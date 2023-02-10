В титрах игры Hogwarts Legacy жену героини назвали подругой

Переводчики видеоигры Hogwarts Legacy на русский язык назвали "подругой" жену одной из героинь игры Норы Тредвелл.
В титрах фразу Тредвелл Yes, she's my wife (Да, это моя жена. – Пер. РС) перевели как "Да, это моя подруга". На это обратил внимание сооснователь TJournal Никита Лихачёв.
"Медиазона" отмечает, что это не единственный случай, когда переводчики изменяют оригинальный сюжет игры. Например, в русскоязычной версии World Of Warcraft: Dragonflight бракосочетание кентавров-геев назвали "братанием".
Игра Hogwarts Legacy вышла в феврале. Её сюжет разворачивается в школе чародейства и волшебства "Хогвартс" во вселенной Гарри Поттера примерно за век до его рождения.
- В России закон, запрещающий распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, вступил в силу 5 декабря 2022 года.
- После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов. Многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание гомосексуальных отношений, видеосервисы начали цензурировать фильмы, а само ведомство подготовило список фильмов с "пропагандой" ЛГБТ+.
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