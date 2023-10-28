На Мальте открылась международная конференция по достижению мира в Украине с участием более 60 стран. Украинские власти представляют им так называемую формулу мира Владимира Зеленского — условия, исполнения которых Киев требует для прекращения войны. Россия на мероприятие не приглашена. Из прошлых участников её проигнорировал Китай, передаёт DW.

Список делегатов, участвующих в двухдневных переговоров, не раскрывается, отмечает Украинская служба Радио Свобода. Ожидается, что по итогам переговоров будет принято соглашение о проведении в конце 2023 года глобального саммита по урегулированию войны в Украине. Зеленский записал обращение к участникам.

"За прошедший год наша формула мира постепенно становится глобальной, потому что все вы её поддержали или, по крайней мере, проявили действенную заинтересованность в работе с ней, — говорится в видеообращении президента Украины. — Формула ... со временем может стать образцом для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий".

План Зеленского предполагает полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года, выплату компенсаций за причённый ущерб, который оценивается, как минимум, в сотни миллиардов евро, суд над предполагаемыми виновниками вторжения, обеспечение продовольственной, энергетической и радиационной безопасности Украины.

Москва называет формулу Зеленского "абсолютно нереализуемой". Российский мид назвал форум "откровенно антироссийским мероприятием". Государственное агентство ТАСС в день начала форума, со ссылкой на анонимный источник, заявило, что в этот раз на форум не приехали, помимо Китая, Египет и ОАЭ. В материале признаётся, что среди участников есть и новые страны, в том числе Армения.