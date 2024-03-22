Bloomberg: в Индии отказываются от нефти, перевозимой "Совкомфлотом"

Все индийские нефтеперерабатывающие заводы из-за санкций США отказываются принимать российскую нефть, которая перевозится танкерами судоходной компании "Совкомфлот". Это обстоятельство ещё больше усложнит торговлю между двумя странами, которая набрала значительные темпы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечается в материале агентства Bloomberg.

Со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, агентство сообщает, что принимать грузы с танкеров "Совкомфлота" прекратили и частные, и государственные индийские НПЗ, включая крупнейшую Индийскую нефтяную корпорацию. Нефтепереработчики тщательно проверяют права собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что они не связаны с компаниями, подпадающими под санкции, рассказали источники Bloomberg.

Агентство отмечает, что ряд индийских компаний, в которые были направлены запросы электронной почтой, в том числе Nayara Energy Ltd., где 49% акций принадлежат "Роснефти", оперативного ответа не предоставили. В "Совкомфлоте" от комментариев отказались.

В прошлом месяце Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против "Совкомфлота" и 14 танкеров, в которых у контролируемой государством компании есть доля. Это стало дополнением к более широким мерам, которые действуют с октября в отношении судов, не принадлежащих "Совкомфлоту", и дружественных России компаний за нарушение ценового потолка на российскую нефть, установленного странами G7.

Индия после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года стала крупнейшим покупателем российской нефти, однако, ужесточение американских санкций нарушило торговлю и привело к тому, что нефтепереработчики начали искать более дорогую нефть из других регионов, включая Соединённые Штаты.

По словам собеседников Bloomberg, проблемы "Совкомфлота" означают, что у России стало меньше танкеров для доставки нефти, а это, в свою очередь, ведёт к сокращению скидок для покупателей, чтобы компенсировать более высокие затраты на фрахт.