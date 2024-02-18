США: Индия и КНР должны отговорить Россию от оружия в космосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИД Китая и Индии вероятность размещения Россией ядерного оружия в космосе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Блинкен во время переговоров заявил, что именно Пекин и Дели должны отговорить Москву от возможных планов. Источники рассказали, что, по словам главы Госдепартамента, применение ядерного оружия в космосе может обернуться катастрофой и уничтожением не только американских, но и китайских, и индийских спутников.

Ранее на этой неделе США сообщили, что, по имеющимся у Вашингтона данным, Россия занимается разработкой противоспутникового оружия. СМИ отмечают, что о вероятной угрозе стало известно совсем недавно.

По данным источников The New York Times, неясно какой частью разведывательных данных поделился Блинкен на встречах с главой МИД КНР Ван И или с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Некоторые представители разведки были против того, чтобы раскрывать много данных, отмечает газета.

Согласно Договору о космосе, который в 1967 году подписали США, Великобритания и Советский Союз, размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве запрещено. Представители Белого дома опасаются, что если Россия нарушит договор, то её примеру смогут последовать другие страны, например Северная Корея.

Вместе с тем The New York Times обращает внимание, что США назвали новое российское оружие лишь противоспутниковой технологией, не раскрывая никаких подробностей. Официальные лица отмечают, что российские разработки не представляют прямой угрозы населению.