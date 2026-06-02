Bloomberg: ВПК России резко нарастил производство дронов

ВПК России увеличивает производство дронов на фоне общего замедления в отрасли, пишет во вторник Bloomberg.

Со ссылкой на данные Росстата агентство пишет, что российские авиазаводы в апреле увеличили выпуск продукции на 117 процентов по сравнению с апрелем прошлого года, причем очень большую долю производства составляют БПЛА.

Bloomberg отмечает, что Кремль требует ускорить массовое, дешевое и не требующее особой квалификации от рабочих производство дронов, так как российский ВПК уже исчерпывает возможности дальнейшего выпуска крупной военной техники. Изготовление дешевых БПЛА остается одним из немногих сегментов российской промышленности, который продолжает расти.

Есть данные, что к концу 2026 года Россия планирует выпустить 7,3 миллиона FPV-дронов и 7,8 миллиона запчастей для беспилотников различных типов. При этом 2 июня замминистра обороны Украины Мстислав Баник заявил, для сравнения, что украинская военная промышленность ежегодно способна выпускать до 20 миллионов дронов.

Весь остальной российский военно-промышленный сектор, как говорится в публикации Bloomberg, замедляет темп. Выпуск тяжелой бронетехники, компонентов ракет и обычных боеприпасов медленно снижается – из-за западных санкций, финансово-банковских проблем и дефицита рабочей силы.

