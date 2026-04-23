Зеленский привел детали соглашений по дронам со странами Востока

Украина заключила оборонные соглашения со странами Ближнего Востока по совместному производству дронов и развитию более эффективных систем противодействия беспилотникам, сообщил в четверг украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы подписали три больших документа по безопасности со странами Ближнего Востока – Drone Deal с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Они будут реализованы через несколько разных контрактов как с частным, так и государственным сектором Украины", - написал Зеленский в своём Telegram.

В марте Владимир Зеленский сообщал о заключении важных соглашений с этими монархиями после своего турне по государствам региона.

По словам Зеленского, Украина может обеспечить укрепление оборонных возможностей благодаря собственному боевому опыту, обучающим миссиям и программному обеспечению для интеграции различного военного оборудования в единую систему. "Мы хотим помочь им защищаться. И мы продолжим выстраивать такие партнерские отношения с другими странами", - подчеркнул украинский лидер.

В своём сообщении в четверг Зеленский также отметил, что всеми этими возможностями "надо также поделиться с США". "Буду гордиться, если нам это удастся, потому что мы очень благодарны США за поддержку", - добавил Владимир Зеленский.

Агентство Reuters на этой неделе сообщило со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией, что американские военные в последние недели внедрили украинские технологии противодействия беспилотникам на ключевой американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, которая подвергалась атакам со стороны Ирана. В публикации среди прочего говорилось, что на базу прибыли украинские военные чиновники для обучения американских сил работе с системой Sky Map, которая широко используется ВСУ для обнаружения угроз со стороны беспилотников.

В первой половине марта, уже после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, Владимир Зеленский заявлял, что Украина направила на Ближний Восток три команды экспертов, которые будут помогать бороться с иранскими дронами. По словам Зеленского, это было сделано "по просьбе украинских партнеров, включая Соединенные Штаты". В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил, что от взаимодействия с Киевом по вопросам дронов американские военные отказались.

Позднее Зеленский уточнял, что на Ближнем Востоке находится 228 украинских экспертов. Они работают в таких странах, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт и Иордания, пишет "Новое время".

В связи с направлением украинских специалистов в ближневосточный регион власти Ирана обвинили Украину в поддержки "агрессии США и Израиля против Исламской республики". Одновременно постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани подчёркивал, что сотрудничество России и Ирана в сфере БПЛА не представляет собой угрозу международной безопасности.

Иран поставлял России ударные беспилотники "Шахед", которые использовались для ударов по Украине. Впоследствии в самой России было налажено производство аналогичных беспилотников.



