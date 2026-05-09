"Украина может удивить в любой момент". Как в Сибири готовятся к атакам ВСУ

Россия встречает 9 мая в обстановке чрезвычайной: из-за атак украинских дронов и ракет властям пришлось сократить все праздничные мероприятия, включая военные парады, и фактически отключить мобильный интернет.

5 мая агентство Bloomberg сообщило, что под ударами дронов ВСУ находится четверть российской территории, где живет 70% населения. Самыми удаленными от фронта точками, куда ударили украинские беспилотники, стали Екатеринбург и Пермь: расстояние от Донецкой области Украины по прямой до этих городов превышает 1,5 тысячи километров. Дроны ВСУ могут угрожать уже и Сибири.

Сибирь.Реалии изучили данные госзакупок, которые свидетельствуют о том, как за Уралом готовятся к будущим атакам ВСУ, а также поговорили с экспертами о том, насколько эффективными могут быть эти приготовления.

НПЗ Владивостока и коммунальщики Норильска: кто готовится к атакам

Руководители промышленных и транспортных учреждений в Сибири и Дальнего Востока начали готовиться к возможным атакам с 2024 года, но в прошлом году эти приготовления явно активизировались.

Согласно сайту госзакупок, летом 2025 года системы антидроновой защиты установили на Челябинской ТЭЦ-3, Тюменской ТЭЦ-2 и расположенной рядом насосной станции, а также на Няганской ГРЭС в ХМАО. Все объекты принадлежат корпорации "Форвард Энерго", основным акционером которой является финский энергетический концерн Fortum. В 2023 году управление объектами передали Росимуществу, хотя в указе Путина на этот счет говорилось, что иностранный владелец не лишается прав собственности.

Системы защиты от БПЛА для трех электростанций в общей сложности обошлись почти в 200 млн рублей. Согласно техническому заданию, они предполагает установку программно-аппаратного комплекса, который способен одновременно обнаружить не менее пяти беспилотников, направленных на объект. После обнаружения сигнал передается на пульт диспетчера, после чего система РЭБ генерирует помехи в определенном диапазоне и подавляет движение беспилотника.

На этом фоне 1 мая 2026 года, как сообщает украинский Генштаб , украинским БПЛА удалось нанести удар по аэродрому Шагол, что в 13 км от Челябинска, поразив два истребителя Су-57, истребитель-бомбардировщик Су-34, а также самолет Су неустановленной модификации.

Осенью 2025 года Владивостокская нефтебаза, принадлежащая компании "ННК-Приморнефтепродукт", направила 116 млн рублей на проектирование и монтаж металлической сетки для защиты резервуарного парка от ударов БПЛА. Судя по документам, проект должен быть закончен до начала 2027 года.

Компания "Сахалинэнерго" потратила 8,5 млн рублей на монтаж металлической сетки для защиты трансформаторов "Сахалинской ГРЭС" и "Южно-Сахалинской ТЭЦ-1". Еще 5 млн рублей компания направила на покупку антидроновых ружей.

"Байкальская энергетическая компания" заложила около 1,1 млн рублей на укрепление оконных и дверных проемов здания главного корпуса ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области. Защита будет состоять из армированных конструкций, металлических листов и защитной сетки.

Готовятся к атакам дронов и в Красноярском крае. Мэрия объявила аукцион на 2,3 млн рублей на закупку детекторов для обнаружения БПЛА, которым будут пользоваться сотрудники городской полиции. Еще около 2 млн рублей администрация потратила на покупку антидроновых ружей для полицейских.

Переносной подавитель БПЛА за 240 тысяч рублей заказало руководство "Управление эксплуатации красноярского судоподъемника" – это специальное сооружение, которое называют "единственным в мире". Оно предназначено для подъема речных судов из Енисея в Красноярское водохранилище через Красноярскую ГЭС. В 2025 году "Коммунальные объединенные системы" в Норильске закупили за 2 млн рублей российскую систему подавление FPV-дронов "Леший". Норильск расположен на севере региона, за Полярным кругом, а расстояние от него до Украины – около пяти тысяч километров.

Две госзакупки на общую сумму около 1,3 млн рублей разместило руководство водоканала в Улан-Удэ. Они купили детекторы для обнаружения БПЛА "Булат V4", а также систему подавления дронов. Оборудование купили для защиты “объектов водоснабжения и водоотведения” в Улан-Удэ.

Руководство Омского аэропорта потратило 8,5 млн рублей на аренду системы обнаружения и подавления БПЛА Серп-ВС6Д. Аэропорт в Южно-Сахалинске купил детектор для обнаружения БПЛА за 500 тысяч рублей, хотя в 2024 году руководство планировало купить системы защиты "Енот" и "Поляна" общей стоимостью около 300 млн рублей – позже эту госзакупку отменили.

Аэропорт "Иркутск" также отменил закупку на 13,5 млн по проектированию системы защиты от дронов. Для красноярского аэропорта “Емельяново” купили подавитель БПЛА за 800 тысяч рублей.

Администрация "Железных дорог Якутии" купило детектор за 500 тысяч рублей. "Нижневартовские коммунальные системы" купили подавитель за 380 тысяч.

"Поможет только активное ПВО"

По словам экспертов, с которыми поговорили Сибирь.Реалии, подготовка к возможным атакам БПЛА в Сибири и на Дальнем Востоке усилилась после украинской операции "Паутина", когда в июне 2025 года дроны, провезенные в глубь России на грузовиках, прямо с них атаковали аэродром стратегической авиации на базе "Белая" в Иркутской области. Украинцы также готовили атаку на авиабазу “Украинка” в Амурской области, однако она не удалась.

– Чтобы украинские дроны долетали до Дальнего Востока - пока фантастика, – говорит военный эксперт Давид Шарп. – Но диверсионные действия в глубине России наверняка возможны. Украинская сторона вполне может решить, что нужно атаковать объекты, атаки на которые Россия не ожидает. Для этого не нужно запускать гигантский самолет: можно что-то собрать и атаковать с расстояния, например, несколько сотен километров. А Украина уже доказала, что они умеют делать диверсии на территории России: это и подрыв Крымского моста, и та же операция "Паутина".

По словам экспертов, степень эффективности защиты от БПЛА зависит от многих факторов: например, насколько украинские дроны конкретной модификации устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Ряд беспилотников используют инерциальное наведение, когда объект движется без использования внешних сигналов (например, GPS), поэтому подавить его за счет помех невозможно. Кроме того, многое зависит от самого объекта: единичное попадание дрона вряд выведет из строя большую ТЭЦ, а вот на нефтеперерабатывающем объекте моэет провоцировать пожар.

– Металлические сети или какие-то заграждения эффективны против небольших дронов, вроде тех, что использовались в операции "Паутина". – говорит Давид Шарп. – При установке таких сооружений нужно понимать, что один дрон может пробить дырку, а второй – залететь в нее и поразить объект. В каких-то случаях такие меры могли бы помочь, как и вооруженная охрана, которая просто стреляет по дронам из стрелкового оружия. Но такой охраны должно быть много, она должна быть квалифицированной.

То есть, вопрос в том, говорят эксперты, соответствуют ли меры, которые предпринимаются сегодня в самых разных регионах России, уровню реальных угроз.

– Крупный объект вроде ТЭЦ или нефтебазы может защитить только активное ПВО, которое будет сбивать беспилотники пулеметно-пушечным огнем, дронами ПВО или ракетами, – говорит военный эксперт Ян Матвеев. – Все остальное – слабые меры, имеющие вспомогательное значение. Антидроновые ружья не помогут вообще, металлические сетки – ослабят первый удар и то, если будут натянуты на достаточной дистанции. Любые системы обнаружения – это лишь одна из составных частей активной ПВО. И акустические системы (системы, которые обнаруживают БПЛА благодаря звуку – С.Р.) выглядят перспективнее детекторов. Потому что беспилотник может лететь без сигнала или детектор не засечет его на большой дистанции.

В последние месяцы в российской армии наблюдается дефицит ракет для ПВО, говорят эксперты. Кроме того, большие группировки ПВО сосредоточены на стратегически важных объектах: к примеру, резиденцию Путина на Валдае охраняют 27 установок ПВО. Позволит ли это ВСУ усилить атаки на объекты за Уралом, мнения экспертов расходятся.

– Предполагаю, что ВСУ сосредоточатся на целях в Европейской части России, – считает Ян Матвеев. – Потому что так они могут обеспечить массовость и точность ударов. Один дрон, упавший на крышу завода в Сибири ничего не даст, в отличие от реально уничтоженного цеха военного завода где-то неподалеку от фронта.

– Нельзя забывать и про медийный эффект всего происходящего, – говорит Давид Шарп. – Кроме того, существует подход, когда противнику нигде нельзя давать покоя и нужно наносить удары, где только можно, и особенно – в уязвимые места. Его придерживаются военные и спецслужбы в разных странах мира. Судя по ряду признаков, украинцы – в том числе. Атаки по европейской части – само собой, но там и средств защиты больше. Но есть и другая Россия – огромная уязвимая страна. Поэтому, если ВСУ увидят не слишком рискованную и не слишком дорогую возможность атаковать Сибирь, то да – будут атаковать.

"В городе не верят, что война пришла и сюда"

Между тем 25 апреля в Екатеринбурге дрон попал в жилой дом, после чего местные власти начали готовить бомбоубежища в подвалах. Управляющим компаниям в этом городе велели развесить в подъездах памятки по гражданской обороне с порядком действий горожан по сигналу "Внимание всем!" В официальном письме, которое приводит телеграм-канал "Екатеринбург. Главное", мэрия советует управляющим компаниям объяснить жителям многоэтажек, где лежат ключи от подвалов и паркингов. При угрозе или прямой атаке дронов УК должны обеспечить свободный доступ людей в эти помещения.

В Перми уже трижды горел нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и связанные с ним объекты инфраструктуры, кроме того, пострадали два жилых дома. По официальным данным, в результате атаки на Пермь 7 мая беспилотники попали в жилую многоэтажку, корпус промышленного предприятия и административное здание на подлете к городу. Также поврежден корпус нейрохирургии. По данным издания "Астра", в 600 метрах от пострадавшей многоэтажки находится оборонное предприятие "ОДК-СТАР", которое производит компоненты двигателей для боевых истребителей и вертолетов. По данным телеграм-канала "ЧП Пермь", после начала атаки на телефоны жителей не пришло ни одного СМС об опасности. И, как отмечает издание "Говорит НеМосква", власти Пермского края прокомментировали атаку беспилотников только через три с половиной часа после ее начала: губернатор Дмитрий Махонин сообщил об ударе дрона по "одному из промышленных объектов" и проигнорировал падение беспилотника на многоэтажный дом. Глава региона решил сообщить об этом общественности только после того, как в сети поднялся шум.

5 мая режим воздушной опасности впервые с начала войны объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, который расположен в 2,4 тысячах км от линии фронта. В самом большом городе региона – Сургуте – власти опубликовали карту с расположением бомбоубежищ. Еще в октябре 2025 года дрон долетел до Тюмени, где упал на территории нефтебазы в районе Антипино. Тюмень и ХМАО формально относятся к Уральскому федеральному округу, но фактически расположены в Западной Сибири.

– Пока в городе не верят, что война пришла и сюда, – рассказывает жительница Сургута Анастасия. – Тревога звучала всего один раз, но население отнеслось спокойно. По крайней мере, со стороны. Но беспокойство у людей все равно будет нарастать, я думаю. Одно дело, когда ты смотришь на это по телевизору, другое – когда видишь сам и прячешься по подвалам. Иногда подумаешь о том, где мы оказались, и даже не верится.

Для ударов на глубину более 1,5 тысяч километров (deep strike) ВСУ используют дроны типа "Лютый" и "Бобер", у каждого из которых есть свои преимущества. Четырехметровый "Лютый" устойчив к средствам РЭБ, может менять высоту в зависимости от рельефа местности, а "Бобер" оснащен дополнительным "оперением", расположенным спереди от основного крыла, что помогает дрону резко менять высоту и обходить ПВО. Украина, судя по количеству ударов, масштабировала производство дальнобойных дронов, а также может нарастить дальность атак за счет ряда технических решений, говорят военные эксперты.

– Обычно мы узнаем о возможностях украинских беспилотников по дальности после ударов на конкретную дистанцию, – говорит военный аналитик Ян Матвеев. – Пока самые далекие полеты дронов "Лютый" и беспилотников, переделанных из легкомоторных самолетов (А-22, например), – около 2000 километров. Что касается "Лютых" и других подобных дронов (FP-1, "Бобер" и тд), то есть ощущение, что они достигли предела дальности. А вот дроны, переделанные из самолетов, наверняка могут преодолевать и чуть большую дистанцию при установке дополнительных топливных баков. При этом всегда нужно иметь в виду, что украинские инженеры создают множество новинок и в любой момент могут удивить армию России чем-то, о чем еще никто ничего не знает.

– Атаки дронов на 2 тысячи километров – это уже не фантастика, – соглашается военный эксперт Давид Шарп. - Причем мы видим это не только в Украине. Хуситы, используя иранские дроны, заправляют их топливом, и этого хватает для того, чтобы долететь до Израиля на расстояния до 1700 километров по прямой. При этом они летят часто через Египет, огибая территорию и заходя с разных сторон. У Украины мы пока не видели аппаратов, которые могут атаковать, например, на 3 тысячи километров, но здравый смысл говорит, что где достигли две тысячи, там можно достичь и трех тысяч. За счет разных технологических решений - дополнительного топливного резерва, например.

Дроны, переделанные из легкомоторных самолетов, ВСУ начали использовать в 2024 году для атак по Татарстану. Преимущество такого БПЛА в том, что он может нести мощную фугасную бомбу. Дополнительной угрозой для объектов в Западной Сибири в перспективе могут стать крылатые ракеты "Фламинго", которые ВСУ использовали для удара по предприятию ВПК в Чебоксарах. "Фламинго" фактически является аналогом ракеты FP-5 (она выпускается Milanion Group – совместным предприятием специалистов из Эмиратов и Великобритании, с основными производственными мощностями и офисом в Абу-Даби) и, согласно заявленным характеристикам, может бить на расстояние до 3 тысяч километров.

– Я думаю, использование таких ракет – одна из задач, но на более отдаленное будущее, – говорит Ян Матвеев. – Сначала украинские военные сосредоточатся на ракетах малой и средней дальности – аналогах американских ATACMS и GMLRS. Это украинские FP-7 и FP-9 с дистанцией атаки 200+ и 855+ километров.

– Если мы говорим о дальнобойных ударах баллистическими ракетами, то на этом этапе мы их вряд ли увидим, – полагает Давид Шарп. – У Украины все очень долго с разработкой дееспособной баллистической ракеты. Что касается ракеты "Фламинго", то заявляется, что дальность ее полета 3 тысячи километров. Возможно ли это? С технической точки зрения – вполне, но я склонен судить по факту такого удара. Насчет ракет "Фламинго" у самих украинцев много вопросов. Эти ракеты эффективно попадали по российским целям, но есть сомнения в том числе и по поводу их реальных технических характеристик. Их обсуждали также и в контексте недавних коррупционных скандалов . Пока мы можем говорить, что массового применения ракет "Фламинго", вопреки тем или иным прогнозам производителей, не было.

Между тем налеты украинских дронов на Москву и Подмосковье давно стали рутиной, как и отключения мобильного интернета в российской столице. Financial Times со ссылкой на доклад разведки одной из стран Европы, пишет, что отключения интернета в Москве как минимум частично связаны с безопасностью Владимира Путина и его опасениями по поводу возможного покушения с применением БПЛА или госпереворота.



"Шок от украинской операции дронов "Паутина" все еще сохраняется", – сообщил FT человек, знакомый с Путиным. По словам другого источника, страхи в Кремле усугубились после захвата Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.