Bloomberg: за год богатые россияне вывели за рубеж миллиарды долларов

За последний год ряд богатейших граждан России, в том числе лица из окружения президента Владимира Путина, вывели за рубеж миллиарды долларов, говорится в опубликованном в четверг материале агентства Bloomberg. Оно указывает на растущую тревогу по поводу состояния экономики и госбюджета.

В материале Bloomberg говорится, что громкие случаи изъятия активов усилили среди представителей российской элиты опасения по поводу возможной конфискации государством их капиталов и личного финансового краха. Агентство ссылается на сведения, полученные от шести состоятельных россиян и других лиц, осведомленных о настроениях нескольких российских миллиардеров.

Ряд миллиардеров в последнее время вывели из России дополнительные активы на фоне опасений по поводу ситуации в банковском секторе. Об этом, как отмечается в публикации, свидетельствуют слова упомянутых лиц, а также документы, в частности, корпоративная отчетность и записи о сделках с недвижимостью, изученные Bloomberg News.

По оценкам, с начала года отток капитала из России исчисляется десятками миллиардов долларов, поскольку многие состоятельные россияне ищут возможности для инвестирования за пределами страны, несмотря на трудности, вызванные войной и санкциями.

За последний год в инвестиционных портфелях некоторых из самых богатых россиян произошел сдвиг в сторону криптовалют, золота, зарубежной недвижимости и частных инвестиционных фондов, особенно в государствах Персидского залива, пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на просьбу о комментарии не ответил, отмечается в сообщении американского информагентства.

Издание The Bell в связи с этим сообщением пишет, что с 2024 года российские власти нарастили изъятия активов, "целясь" в предпринимателей, которые сохраняли связи с внешним миром или прежде занимали госдолжности. По искам прокуратуры за прошлый год государству передали имущество более чем на 4 трлн рублей, с национализацией или вынужденной продажей столкнулись не менее 12% участников российского Forbes, отмечает The Bell.