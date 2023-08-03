Боевые вертолёты Польши переброшены к белорусской границе

Польша перебросила боевые вертолёты двух армейских бригад к белорусской границе. Об этом сообщило генеральное командование Вооружённых сил Польши, пишет TVP Info.

Вертолёты будут базироваться на двух позициях в режиме немедленного реагирования в соответствии с приказом министра обороны Мариуша Блащака.

В генеральном командовании уточнили, что вертолёты вооружены и готовы к бою, а пилоты готовы без колебаний применить оружие в случае необходимости.

1 августа Варшава сообщила о проникновении в польское воздушное пространство двух белорусских вертолётов. Они участвовали в военных учениях и залетели на три километра вглубь территории Польши, после чего развернулись и улетели назад. При этом польская сторона уточнила, что Минск заранее информировал польские власти о проведении манёвров.

Белорусское минобороны отвергло обвинения в нарушении воздушного пространства соседней страны.

Блащак распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, включая боевые вертолёты.