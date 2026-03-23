"Бог хочет, чтобы я защищал Украину". История Йоны Нейдхарта

Летом 2024 года на демонстрации солидарности с Украиной в Цюрихе среди людей с украинскими флагами стоял высокий мужчина по имени Йона Нейдхарт. Почти два года он воевал в Украине добровольцем Иностранного легиона. По швейцарским законам служба в иностранной армии может обернуться для него тюремным сроком. Но Нейдхарт не скрывается. Его история привлекла внимание документалистки Елены Сосенко, которая решила снять фильм о швейцарце, отправившемся защищать Украину.

Елена Сосенко из Ровно. Учеба на биологическом факультете Киевского университета и защита диссертации совпали с годами перестройки и последующим обретением Украиной независимости. Елена работала в агростраховании в Украине, затем три года в Австралии. В Швейцарию переехала в 2008 году. Продолжила работу в том же секторе.

"Когда Украина после Оранжевой революции выбрала европейский путь развития, я поняла, как действует российская пропаганда, – говорит Елена. – Телевизионные шоу Владимира Соловьева постоянно нагнетали ненависть. В начале 2014 года Россия оккупировала Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе. Украина, закономерно, стремилась сохранить целостность. В украинской диаспоре возникло волонтерское движение помощи людям в родной стране. Я и мои друзья в Швейцарии тоже участвовали в международных акциях солидарности и переправляли в Украину гуманитарку".

Уже более десяти лет Елена работает независимым международным консультантом. Оценка рисков в агростраховании требует понимания культурных и социальных особенностей разных стран. Работа привела её во многие уголки мира: она объездила почти всю Европу, побывала в Аргентине, Бутане, Перу, Чили, Японии и даже в Антарктиде. Увлеклась видеосъемкой. Курс по сценарному делу в Парижской международной киношколе и мастер-классы украинской кинорежиссерки-документалистки Алины Горловой помогают Елене видеть мир через объектив камеры.

После февраля 2022 года Украина оказалась в фокусе мировых медиа, в том числе швейцарских. Елена участвует в кинопроектах журналисток Хелены Шмид и Яны Андерт . Летом того же года в эфире медиакомпании Schweizer Radio und Fernsehen вышел аналитический сюжет "Изнасилование как оружие: сексуализированное насилие на войне в Украине".

С февраля 2022 года Генпрокуратура Украины возбудила 393 дела против российских военных, которые обвиняются в сексуализированном насилии. 22 российских военнослужащих уже заочно осуждены за такие преступления.

Елена Сосенко участвовала в телепроекте об эвакуации из Азовстали. В мае 2022 года под прикрытием Международного комитета Красного Креста российские оккупанты обманом вывезли гражданских украинцев в село Безыменное Донецкой области, находящееся под контролем России с 2014 года. Сотни украинцев тогда были похищены, оказались в российских тюрьмах под пытками. Террор гражданских украинцев является системным элементом российской политики на оккупированных территориях. Правозащитники Центра гражданских свобод установили, что на сегодня в российском плену незаконно удерживаются или пропали без вести более 16 000 украинских гражданских лиц.

При участии Елены для швейцарского телевидения создавался сюжет о воссоединении в Швейцарии разных поколений украинских семей, которых российская агрессия вынудила покинуть родной край. На сегодня на швейцарской земле обрели безопасное небо над головой более 72 тысяч жителей Украины. Специальный защитный статус дает украинским беженцам право на проживание, работу, гарантирует социальную защиту и медицинскую страховку, дети могут ходить в школу.

Летом 2024 года на демонстрации солидарности с Украиной в Цюрихе Елена познакомилась со швейцарцем Йоной Нейдхартом, который почти два года служил добровольцем в Иностранном легионе Вооруженных сил Украины. Следует уточнить, что Швейцария заявляет о нейтралитете по отношению к международным военным конфликтам. А поступление швейцарского гражданина на наёмную военную службу без разрешения властей является уголовным преступлением. При этом защита Швейцарии – дело всех её граждан (мужчины обязаны пройти военную или альтернативную службу, для женщин это добровольно). Швейцарская армия, наряду с другими важными структурами, объединяет многообразную Конфедерацию.

"Я хотела понять, какие мотивы двигали Йоной, почему он решил защищать украинцев и Украину даже вопреки требованиям швейцарского законодательства, – объясняет Сосенко. – Мы разговорились. Йона произвел на меня впечатление открытого и глубоко чувствующего человека с четкой жизненной позицией и готовностью защищать свои убеждения. Я стала записывать видео с ним и его друзьями. Вскоре у меня возник план фильма".

Для этого документального фильма Елена уже два года собирает материалы в Швейцарии, Украине и Польше.

Видеопрезентация "Швейцарский доброволец в Украине Йона Нейдхарт". Съемка, сценарий, монтаж Елены Сосенко

Йона Нейдхарт родился 24 ноября 1987 года в Цюрихе. Единственный ребенок в семье, которая состоит в общине Церкви Иисуса Христа и Святых последних дней.

Отец – швейцарец, мать – полька. Окончил Литературную гимназию в Цюрихе, служил в Швейцарской армии, изучал в Берне английскую и французскую литературу и лингвистику, поступил в магистратуру, готовился работать в системе образования.

Прадед Йоны Францишeк Мах служил в армии Польши. В 1939 году его казнили в Катыни, как и еще более 20 тысяч насильственно вывезенных на советскую территорию польских офицеров и других граждан. Бабушка Онората Мостовый-Барнат укрывала евреев от нацистов во время Второй мировой войны. Предок по материнской линии Евгениуш Бажак был архиепископом и ректором духовной семинарии во Львове. Мужчины родов Войтович и Тарнава боролись за свободу в Речи Посполитой.

После вторжения России в Украину и заявления украинского президента Владимира Зеленского о формировании Иностранного легиона ВСУ Йона Нейдхарт понял: "Бог хочет, чтобы я защищал Украину". Семья его поддержала. И в первых числах марта 34-летний швейцарец отправился во Львов. В те дни через западную границу Украины в европейские страны шли миллионы людей, спасаясь от войны. 9 марта 2022 года Йона Нейдхарт подписал контракт легионера украинской армии…

Двадцать один месяц службы в украинской армии Йона впоследствии описал в своей книге "Швейцарский солдат в Украине". Писал он её в Киеве уже после завершения контракта в 2024 году. Повествование скупое, сдержанное – условия военного времени предъявляют особые требования к информации. Крупными штрихами: российский ракетный удар по Яворовскому полигону 13 марта; учебка в Ровно; охрана украинских рубежей по реке Северский Донец в Харьковской области; успешное контрнаступление под Купянском и далее до государственной границы; "Бахмутский ад".

Для Йоны война – не канонада из цифр и лозунгов, а имена и действия. Он вспоминает слова и лица людей. Украинские селения. Тишину после обстрелов. Легионера с позывным "Орел", который погиб в Луганской области после минометного обстрела вблизи села Новосёловское. Их тогда в группе было пятеро. До позиции около трех километров двигались в темноте один за другим с дистанцией 10-20 метров. Орел шел последним, отставал – видимо, из-за усталости. Требовалось действовать осторожно и быстро, чтобы укрыться в железнодорожном тоннеле, потому что с большой вероятностью противник мог заметить украинских бойцов с дронов или засечь их радиосигнал.

"Мы пересекли опушку леса, подошли к железнодорожным путям перед разрушенным промышленным комплексом и тут услышали первые хлопки минометного огня. … Орел лежал всего в двадцати метрах от тоннеля.

…Мы с Мустангом вернулись за раненым. Даже в темноте с первого взгляда было ясно, что рана тяжелая, он истекал кровью. …Потащили его в укрытие по мокрой грязи, камням, обломкам. Тащить было тяжело. Мустанг едва справлялся. "Жгут-жгут", – твердил Орел бледнеющими губами. Но чтобы наложить жгут, нам прежде надо было укрыться в тоннеле.

Наконец короткими бросками под минометным огнем добрались до укрытия, где находились наш армейский медик Алебард и двое парней из "Браво I".

Сняли с Орла бронежилет, боевой пояс, футболку, осмотрели. Он был холодным, бледным, дышал очень слабо. На плечах – тяжелые раны, одежда, снаряжение набухли кровью. Наложили давящие повязки, но потеря крови уже была слишком большая. Орел потерял сознание и перестал дышать. Мы делали ему искусственное дыхание – всё безрезультатно.

"Орел мертв, остановитесь", – сказал Сова. Мы уже и сами это поняли. Я погладил Орла по голове и со слезами на глазах прошептал: "Отдохни, друг".

Сто страниц записок швейцарского добровольца дополняют фотографии и послания "свободному миру". Автор излагает свое видение причин и хода агрессии России против Украины и демократии. Объясняет, почему он требует, чтобы швейцарский народ и государство пересмотрели свое отношение к нейтралитету. Критикует политическую слабость и недальновидность руководства ЕС и НАТО. Призывает решительно защищать украинцев, свободу и права человека, верховенство международных законов.

В июне 2024 года Йону Нейдхарта задержали в Швейцарии, после того как он рассказал журналисту "Blick" о своей службе в украинской армии: "Я сделал это, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты Украины и демократии". Он сам сдался властям, военная юстиция начала расследование. Ситуация привлекла внимание юристов и прессы. Ряд швейцарских политиков, в частности из Социал-демократической партии, заявили, что Швейцария могла бы амнистировать своих граждан-добровольцев, защищающих страны, которые стали жертвами агрессии, как Украина. Однако прошлой осенью Швейцарский парламент проголосовал против такой инициативы.

"Трагично, что Швейцария прячется в кустах нейтралитета вместо того, чтобы открыто противостоять террористическому государству России. Мне стыдно за Швейцарию! Я буду делать всё возможное, чтобы остановить Путина", – говорит Йона. Несмотря на запрет покидать Швейцарию, в начале прошлого года он вернулся в Украину и подписал трехлетний контракт с элитной 3-й штурмовой бригадой ВСУ. Однако в июне был вынужден досрочно прервать службу в украинской армии из-за слабого здоровья матери, которая давно боролась с тяжелой болезнью. После ее смерти Нейдхарт вновь предстал перед швейцарской властью.

"Я благодарен людям и судьбе за возможность помогать защите Украины, – объясняет Нейдхарт. – С 2024 года часто встречаюсь с журналистами, рассказываю о своем военном опыте в Украине. Материалы вышли в прессе и на телевидении в Швейцарии, Австрии, Польше, Украине и других странах. В социальных сетях тоже широко разошлось. Многие люди постоянно думают над тем, как сделать Россию неопасной для мира. Исторический опыт убеждает, что российские правители признают только силу. Своими взглядами на эту тему я также делился на лекциях в Бадене, Женеве и Аарау. И всякий раз я с удивлением обнаруживал, что даже среди представителей просвещенных и влиятельных кругов есть люди, которые плохо понимают масштабы и опасность российской войны".

Йона Нейдхарт не единственный швейцарец, который отправился добровольцем в Украину. В минувшем году швейцарская военная юстиция сообщала о расследованиях в отношении 14 швейцарских граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. Нейдхарт среди них. Ему запретили работать в Швейцарии в сфере образования. Он нашел временную занятость в отрасли общественного питания. Решение швейцарского суда по его делу еще не принято, расследование может занять несколько лет. Как рецидивисту, защищавшему Украину швейцарскому солдату грозит до 4,5 лет тюремного заключения.

"18 декабря прошлого года Ави Мотолу приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, – приводит пример Йона. – Как и я, Ави – гражданин Швейцарии, воевавший за Украину. На мой взгляд, его осуждение – трусливый политический маневр Швейцарии, о чем я сказал на швейцарском телевидении. Мне сообщили, что мое дело передано из швейцарской военной юстиции в Федеральную прокуратуру страны – меня пытаются обвинить в военных преступлениях. В свою очередь я намерен и далее критиковать лицемерие швейцарского нейтралитета и призывать к всесторонней поддержке Украины".

Общее число убитых и раненых в войне России против Украины предположительно приближается к трем миллионам. Но для Йоны Нейдхарта война – это не абстрактная статистика и не геополитика, а конкретные люди и судьбы, с которыми он столкнулся на фронте.

Какая роль ждёт Йону Нейдхарта дальше – солдата, свидетеля войны или автора новых книг – пока неизвестно. Но его история уже стала частью более широкой драмы войны, которая изменила судьбы миллионов людей и заставила многих в Европе заново задуматься о цене нейтралитета, ответственности и личного выбора.