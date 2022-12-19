Более 30 моряков с затонувшего таиландского корабля ещё не нашли

Спустя более полсуток после затопления таиландского патрульного корабля спасли 75 членов его экипажа, 31 моряк всё ещё находится в воде. Спасательную операцию осложняют высокие волны, которые и привели к затоплению корвета.

По словам одного из спасённых, он провёл в море три часа, пытаясь удержаться на поверхности воды. Волны остаются высокими и представляют опасность для небольших лодок, поэтому моряков приходится искать с вертолётов над акваторией в 16 квадратных километров вокруг места затопления.

Военный корабль Таиланда патрулировал Сиамский залив в 32 километрах от берега, чтобы, если понадобится, прийти на помощь рыболовецким судам. В воскресенье вечером высокие волны – по словам моряков, они достигали трёх метров – затопили корвет и вывели из строя его электрическую систему.

На помощь кораблю отправили три фрегата и два вертолёта с мобильными насосами. Однако из-за сильного ветра откачать воду не удалось – корвет накренился и затонул.

По словам представителя военно-морских сил Таиланда, сейчас их главная задача – спасти всех моряков, судно они планируют спасать позже.