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Более 30 моряков с затонувшего таиландского корабля ещё не нашли

Тонущий таиландский патрульный корабль в Сиамском заливе, 18 декабря 2022 года

Спустя более полсуток после затопления таиландского патрульного корабля спасли 75 членов его экипажа, 31 моряк всё ещё находится в воде. Спасательную операцию осложняют высокие волны, которые и привели к затоплению корвета.

По словам одного из спасённых, он провёл в море три часа, пытаясь удержаться на поверхности воды. Волны остаются высокими и представляют опасность для небольших лодок, поэтому моряков приходится искать с вертолётов над акваторией в 16 квадратных километров вокруг места затопления.

Военный корабль Таиланда патрулировал Сиамский залив в 32 километрах от берега, чтобы, если понадобится, прийти на помощь рыболовецким судам. В воскресенье вечером высокие волны – по словам моряков, они достигали трёх метров – затопили корвет и вывели из строя его электрическую систему.

На помощь кораблю отправили три фрегата и два вертолёта с мобильными насосами. Однако из-за сильного ветра откачать воду не удалось – корвет накренился и затонул.

По словам представителя военно-морских сил Таиланда, сейчас их главная задача – спасти всех моряков, судно они планируют спасать позже.

  • Учёные выяснили, что из-за антропогенного изменения климата тропические штормы стали интенсивнее, хотя их количество в мировом масштабе не увеличилось. Стихийные бедствия приводят к гибели людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры.

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