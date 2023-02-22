Более 300 иностранных моряков застряли в украинских портах

Международные судоходные компании обратились с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Они просят ООН содействовать в эвакуации более 300 моряков из разных стран, застрявших в портах Украины после начала войны. Об этом сообщает The Guardian.

На момент начала военного вторжения России года назад в украинских портах в Чёрном и Азовском морях находилось 112 иностранных торговых судов. На их борту было около двух тысяч членов экипажей. Большинство из них были эвакуированы.

Однако 62 судна остаются заблокированы в девяти портах Украины, включая те, что сейчас находятся под российским контролем - например, Мариуполь. На них остаётся 331 человек. Среди них граждане Украины, России и других стран.

Письмо к Гутерришу подписали представители более 30 судоходных компаний и организаций. В их числе Международная судоходная палата (ISC), которая регулирует более 80% морских торговых перевозок в мире. В письме подчёркивается, что жизнь моряков на кораблях в условиях войны постоянно подвергается риску, поскольку порты могут становиться ключевыми целями обстрелов.

В рамках четырёхсторонней зерновой сделки разрешено грузовое судоходство в трёх украинских портах: Одесса, Черноморск и Южный. Судам, которые не участвуют в перевозках зерна и прочих товаров в рамках сделки, разрешается вернуться в порты приписки, но это чаще всего невозможно из-за минирования морей.