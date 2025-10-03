Более 400 дронов и ракет: РФ атаковала объекты энергетики Украины

Российские военные в ночь на 3 октября нанесли по Украине массированный удар с использованием беспилотников и ракет. Основным направлением удара были, как сообщили Воздушные силы ВСУ, объекты энергетического сектора в Харьковской и Полтавской областях. Также удары наносились по Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областям.

Всего были выпущены почти 400 беспилотников и 35 ракет разных типов, включая баллистические "Искандеры". Зафиксированы попадания 18 ракет и 78 ударных БПЛА.

Массированный удар по Полтавской области. подтвердил глава администрации региона Владимир Когут. О пострадавших он не сообщил.

Российские провоенные телеграм-каналы пишут, что под удар попали объекты газовой инфраструктуры в Полтаве и Лубнах.

Всего за ночь в результате ударов российских войск по Украине погиб один человек - во фронтовой Донецкой области. Ещё 16 человек получили ранения.

В Харьковской области под удар попало сельхозпредприятие, сообщается о гибели около 13 тысяч свиней.