Более 5 тысяч российских военных стали инвалидами с начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину инвалидность вследствие военных травм получили 5127 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Федерального реестра инвалидов; внимание на них обратила "Медиазона".

Только в мае этого года "военную" инвалидность оформили 279 человек, в июне - 322.

"Медиазона" отмечает, что пополнение реестра людей с инвалидностью не отражает в реальном времени количество тяжелораненых на фронте, так как оформление инвалидности занимает несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в России резко выросло число назначаемых пенсий по потере кормильца - на 9 тысяч больше в сравнении с 2021 годом. Почти все получатели пенсий – родные российских военных, погибших на войне в Украине.