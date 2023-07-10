Исследователи оценили потери России в Украине в 47 тысяч погибших

За 15 месяцев полномасштабного вторжения в Украину погибли 47 тысяч российских военных без учета потерь в ходе текущего украинского контрнаступления. Об этом говорится в исследовании изданий "Медузы" и "Медиазоны".

По данным исследования, количество потерь c вероятностью 95% лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами, исходя из статистики об избыточной смертности в 2022 году.

Эти потери в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане, которая длилась 10 лет, и в девять раз больше потерь российских войск в ходе первой чеченской кампании 1994–1996 годов, отмечают авторы исследования.

Журналисты вместе с исследователем избыточной смертности Дмитрием Кобаком проанализировали реестр наследственных дел и данные Росстата, которые показали резкий рост умерших среди молодых мужчин с 2022 года. Избыточная "военная" смертность в 2022 году составила 24 тысячи человек, согласно одному методу подсчета, и 25 тысяч — согласно другому, говорится в исследовании.

Таким образом, на 27 мая 2023 года (то есть до начала украинского контрнаступления) общее число погибших с российской стороны составило 47 тысяч человек, утверждают авторы исследования.

С учетом тяжелораненых военных, уволенных со службы, общее их число может составить минимум 125 тысяч человек. В этот расчет частично входят пропавшие без вести, но не попадают россияне, находящиеся в плену.

Русская служба Би-би-си и "Медиазона" ведут свой подсчет числа погибших. В нем на 7 июля 2023 года было 27 тысяч 400 человек с установленными именами. Реальная цифра потерь может быть как минимум вдвое больше. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине тяжелого ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 247 тысяч человек, считают журналисты.