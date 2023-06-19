Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России рекордно выросло число пенсий по потере кормильца

За прошлый год в России рекордно выросло число получателей пенсии по потере кормильца. По сравнению с 2021 годом получателей таких пенсий стало на 9 тысяч больше, сообщает издание "Важные истории", изучившее данные Минобороны России о количестве пенсионеров разных категорий за прошлый год.

Самый резкий рост гибели кормильцев зафиксировали в Туве – там количество получателей пенсий выросло на 403% по сравнению с 2021 годом. Сильный прирост наблюдается также в Республике Алтай (76%) и в Бурятии (72%).

В 2021 году количество получателей пенсии по потере кормильца в сравнении с предыдущим годом выросло на 300 человек, примерно тот же показатель держался с 2016 года. Но в 2022 году пенсии стали получать на 9 тысяч человек больше, почти все из них – родные российских военных, погибших на войне в Украине.

В семи регионах России прирост получателей пенсий в 2022 году превысил 50% по сравнению с 2021 годом, включая Ханты-Мансийский автономный округ (56%), Республику Коми, Калмыкию, и Карачаево-Черкессию. Среди федеральных округов наибольший рост в Дальневосточном и Уральском, самый низкий – в Центральном, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах, а также аннексированном Крымском.

Как подчёркивают Сибирь.Реалии, реальное количество погибших неизвестно. В пенсионную статистику попадают данные только о тех родственниках, которые смогли пройти все бюрократические инстанции и оформить пенсию. Минобороны не раскрывает цифры потерь.

Журналисты отмечают также рост количества зарегистрированных россиян с инвалидностью Федерального реестра инвалидов. "Важные истории" подсчитали, что с 24 февраля 2022 года по май 2023 военную инвалидность могли оформить 4,5 тысячи участников войны в Украине. Однако получение инвалидности – это долгий процесс, поэтому данные не включают всех людей, получивших ранения на войне.

  • Минобороны России больше девяти месяцев не сообщало о количестве потерь среди российских военных. На основе открытых источников журналисты Би-би-си и "Медиазоны" установили имена более 25,5 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. Расследователи подчёркивают, это лишь те, чью гибель удалось подтвердить. Реальное число потерь может быть как минимум вдвое больше.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG