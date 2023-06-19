В России рекордно выросло число пенсий по потере кормильца

За прошлый год в России рекордно выросло число получателей пенсии по потере кормильца. По сравнению с 2021 годом получателей таких пенсий стало на 9 тысяч больше, сообщает издание "Важные истории", изучившее данные Минобороны России о количестве пенсионеров разных категорий за прошлый год.

Самый резкий рост гибели кормильцев зафиксировали в Туве – там количество получателей пенсий выросло на 403% по сравнению с 2021 годом. Сильный прирост наблюдается также в Республике Алтай (76%) и в Бурятии (72%).

В 2021 году количество получателей пенсии по потере кормильца в сравнении с предыдущим годом выросло на 300 человек, примерно тот же показатель держался с 2016 года. Но в 2022 году пенсии стали получать на 9 тысяч человек больше, почти все из них – родные российских военных, погибших на войне в Украине.

В семи регионах России прирост получателей пенсий в 2022 году превысил 50% по сравнению с 2021 годом, включая Ханты-Мансийский автономный округ (56%), Республику Коми, Калмыкию, и Карачаево-Черкессию. Среди федеральных округов наибольший рост в Дальневосточном и Уральском, самый низкий – в Центральном, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах, а также аннексированном Крымском.

Как подчёркивают Сибирь.Реалии, реальное количество погибших неизвестно. В пенсионную статистику попадают данные только о тех родственниках, которые смогли пройти все бюрократические инстанции и оформить пенсию. Минобороны не раскрывает цифры потерь.

Журналисты отмечают также рост количества зарегистрированных россиян с инвалидностью Федерального реестра инвалидов. "Важные истории" подсчитали, что с 24 февраля 2022 года по май 2023 военную инвалидность могли оформить 4,5 тысячи участников войны в Украине. Однако получение инвалидности – это долгий процесс, поэтому данные не включают всех людей, получивших ранения на войне.