Более 60 школ в России переименовали в честь участников войны в Украине

В России не менее 60 школ переименованы в честь участников войны в Украине, подсчитало издание "Важные истории". Почти половина из них – в Дагестане. Решение о переименовании школы обычно принимают городские или муниципальные администрации.

В подавляющем большинстве случаев школам дают имена погибших контрактников и профессиональных военных. Имён мобилизованных "Важные истории" не нашли, зато нашли двух участников ЧВК "Вагнер" – в их честь назвали учебные заведения в подмосковной Балашихе и Владивостоке. Причём погибшие наёмники не имели отношения ни к одной из этих школ.

27 переименованных школ – в Дагестане. По три в Чечне, в Татарстане, Тверской и Владимирской областях. В Хабаровском крае, в посёлке Монгохто, есть школа, которой присвоили имя "Героев специальной военной операции".

Согласно действующим рекомендациям правительства, присвоение учебным заведениям почётных имён – это "форма патриотического воспитания", говорит один из собеседников "Важных историй". Кроме новых имён школам, в классах устанавливают так называемые парты героев, обычно в честь погибших на войне выпускников или родителей учащихся, на некоторых зданиях устанавливают памятные таблички.