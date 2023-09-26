Сибирские регионы потратят более ₽10000000 на траурные венки

Сибирские регионы закупят траурные венки на 10 миллионов рублей, тендеры проводят региональные администрации, рассказывает редакция Сибирь.Реалии. Это происходит на фоне регулярных сообщений о высоких потерях российских войск в Украине.

В Красноярске местный "Дом офицеров" заключил контракт на покупку 580 искусственных венков общей стоимостью 7,8 миллиона рублей. В "Доме офицеров" объяснили, что венки понадобятся в рамках программы "Мы гордимся": их будут использовать на 9 мая и других патриотических торжествах. В январе 2023 года "Дом офицеров" также собирался закупить венки на сумму 7,4 млн, позже стоимость контракта снизилась до 4,1 миллиона. На закупки обратил внимание "Проспект мира".

В Алтайском крае управление делами губернатора заключило два контракта на покупку траурных венков на общую сумму 1,9 миллиона рублей. Им поставят 250 искусственных венков, траурные ленты будут готовить отдельно.

Правительство Хакасии объявило конкурс на поставку траурных венков общей стоимостью 1,2 миллиона рублей. Верховный Хурал Тувы готов потратить на венки 400 тысяч рублей. На Ямале руководство центра патриотического воспитания "Авангард" потратит 1,4 миллиона на покупку атрибутов, использующихся в том числе в похоронах военных: искусственных цветов, российских флагов и георгиевских лент.

Россия скрывает потери на войне в Украине, многие контракты, относящиеся к похоронам и обеспечению военных заключаются без публичных торгов. Тем не менее государственные закупки дают возможность оценить массовость потерь.

В сентябре издание "Вёрстка" писало, что министерство труда и социального развития России заказало более 750 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий и 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов. Хотя такие документы полагаются и ветеранам других военных конфликтов с участием России, до вторжения в Украину их закупали на порядок меньше, отмечали журналисты-расследователи.

Независимые оценки потерь ведут с начала войны Русская служба Би-би-си и "Медиазона". Они поимённо подтвердили гибель 32 656 участников российского вторжения. Реальное число погибших может быть в 2-3 раза больше, оценивают исследователи. Кроме того, в сводке не учитываются жители регионов на востоке Украины, мобилизованных в российскую армию на занятых Москвой территориях.