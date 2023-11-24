Более сотни учёных и актёров обвинили Лондон в "климатическом безумии"

Более сотни учёных, актёров и писателей подписали письмо, в котором обвинили британские власти в "климатическом безумии".

В обращении говорится, что правительство Великобритании игнорирует научную реальность климатического и экологического кризиса, одобряет разработку новых месторождений ископаемого топлива и задерживает экоактивистов.

Преследование "людей с совестью вместо предъявления обвинений настоящим преступникам – это реакция политической и правовой системы, находящейся в состоянии глубокого упадка, неспособной справиться с кризисом или представить себе пути выхода из него", – говорится в документе. Под "настоящими преступниками" авторы письма подразумевают политиков и бизнесменов, которые продолжают поддерживать экономику, основанную на использовании ископаемого топлива.

Письмо подписали 126 человек, в том числе бывший научный советник британских властей сэр Дэвид Кинг, актриса Эмма Томпсон, актёр и писатель Стивен Фрай и двое участников группы Radiohead.

"Мы поддерживаем всех смелых и любящих людей, которые борются за справедливость и продолжение жизни на Земле. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать их и сыграть свою роль в построении нового мира, где жизнь священна", заключают авторы письма.