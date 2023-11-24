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Более сотни учёных и актёров обвинили Лондон в "климатическом безумии"

Полиция задерживает активиста Just Stop Oil во время коронации Карла III, май 2023 года
Полиция задерживает активиста Just Stop Oil во время коронации Карла III, май 2023 года

Более сотни учёных, актёров и писателей подписали письмо, в котором обвинили британские власти в "климатическом безумии".

В обращении говорится, что правительство Великобритании игнорирует научную реальность климатического и экологического кризиса, одобряет разработку новых месторождений ископаемого топлива и задерживает экоактивистов.

Преследование "людей с совестью вместо предъявления обвинений настоящим преступникам – это реакция политической и правовой системы, находящейся в состоянии глубокого упадка, неспособной справиться с кризисом или представить себе пути выхода из него", – говорится в документе. Под "настоящими преступниками" авторы письма подразумевают политиков и бизнесменов, которые продолжают поддерживать экономику, основанную на использовании ископаемого топлива.

Письмо подписали 126 человек, в том числе бывший научный советник британских властей сэр Дэвид Кинг, актриса Эмма Томпсон, актёр и писатель Стивен Фрай и двое участников группы Radiohead.

"Мы поддерживаем всех смелых и любящих людей, которые борются за справедливость и продолжение жизни на Земле. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать их и сыграть свою роль в построении нового мира, где жизнь священна", заключают авторы письма.

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  • По данным Всемирной метеорологической организации, с 1970 по 2021 год в мире произошло 11 778 природных катаклизмов. В результате погибли больше двух миллионов человек и неизвестное количество животных, экономике был нанесён ущерб в 4,3 триллиона долларов. Эти цифры не учитывают косвенный ущерб от катастроф.

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