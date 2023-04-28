Топливо войны. Дизель с "немецким привкусом" для российской армии

Радио Свобода в совместном расследовании с международной организацией Global Witness показывает, как топливо, производимое при участии немецкого химического концерна BASF, может попадать напрямую к получателям, связанным с российской армией.

В среду, 26 апреля, глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил на пресс-конференции, что ее менеджмент ищет "доступные варианты выхода из своих российских активов" и вывозит персонал из страны. "Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное", – цитирует слова Мерена российское государственное агентство ТАСС.

Незадолго до этого в Wintershall Dea, контрольным пакетом акций которой владеет крупнейший в мире химический концерн BASF, были вынуждены отвечать на неудобный вопрос: действительно ли дизельное топливо, получаемого из газового конденсата, который добывается совместным предприятием Wintershall Dea и "Газпрома" в Сибири, попадает к российским военным? Именно к такому выводу, изучив открытые данные, пришли журналисты Радио Свобода и международной некоммерческой организации Global Witness, ставящей своей целью борьбу с нарушениями прав человека странами, экспортирующими природные ресурсы. В своем ответе на наше письмо представители Wintershall Dea отвергли утверждение о том, что имеют какое-либо отношение к поставкам топлива в российскую армию.

Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Wintershall Dea планировал сохранить российские проекты и продолжать сотрудничество с "Газпромом", поскольку полный уход с этого рынка был "чреват миллиардными потерями". Все изменилось в ноябре: расследование немецкого издания Der Spiegel и телеканала ZDF показало, что из газового конденсата, добываемого Wintershall Dea совместно с "Газпромом", производилось авиатопливо, которое могло быть использовано для заправки российских военных самолетов.

Тогда в Wintershall Dea обвинили журналистов в отсутствии "конкретных" доказательств. Тем не менее, уже в январе 2023 года нефтегазовый концерн официально объявил об уходе из России, посетовав, что его российские активы на сумму более пяти миллионов евро фактически "экспроприированы".

Радио Свобода и Global Witness рассказывают, какими путями и через какие фирмы дизельное топливо, производимое из добываемого при участии Wintershall Dea газового конденсата, могло попадать к российским военным.

Щедрая Сибирь

В 2015 году "Газпром" и Wintershall Dea завершили сделку по обмену активами. В результате сделки Wintershall получила 25,01% в проекте по разработке и освоению участков 4А и 5А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения в западной Сибири. В январе 2021 года на участке 4А была начата добыча – ее осуществляет компания "Ачим девелопмент", совместное предприятие "Газпрома" и Wintershall Dea.

Радио Свобода и Global Witness не могут утверждать, что топливо, производимое из добываемого на Ачинских отложениях газового конденсата, напрямую поставляется в российскую армию. Тем не менее, с помощью данных о грузоперевозках мы выявили несколько получателей такого топлива, связанных с военными. Это расследование показывает, что Wintershall, глубоко интегрированная в российский нефтегазовый рынок, не может гарантировать, что ее продукция не подпитывает российскую военную машину, осуществляющую агрессию в Украине – до той поры, пока компания действительно окончательно не уйдет из России.

Годовой отчет WIntershall Dea, опубликованный в феврале 2023 года (ссылка, .pdf) после заявлений компании об уходе из РФ показывает, что она по-прежнему владеет долями в 50 и 25 процентов в совместных предприятиях с "Газпромом" – Ачимгаз и Ачим девелопмент. Эти совместные предприятия добывают газовый конденсат на Ачимовских отложениях.

В 2022 году, отвечая на обвинения в причастности к поставкам авиационного топлива российским военным, в Wintershall подтвердили, что конденсат отправляется в дочернюю компанию "Газпрома" – "Газпром переработка". Оттуда он направляется на деэтанизацию в Новый Уренгой, а затем – на завод в Сургуте для дальшей переработки. Эти два предприятия "Газпром переработки", по словам ее руководства, составляют "единый перерабатывающий комплекс". Более 60% сырья затем поступает на крупнейший нефтехимический комплекс России, расположенный в Республике Башкортостан в городе Салавате и принадлежащий компании "Газпром нефтехим Салават".

В ноябре 2021 года, за несколько месяцев до российского вторжения в Украину, "Газпром нефтехим Салават" оформил допуски на пять видов продукци, поставляемой для военных нужд, включая дизельное топливо и 95-й бензин, - следует из сообщения на сайте компании.

Представитель Wintershall Dea заявил в ответ на вопрос Global Witness, что "большая часть продукции "Газпром переработки" остается в регионах производства, таких, как Тюменская область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, признав, что компания производит "очень незначительные объемы авиакеросина для гражданской авиации". О дизельном топливе в ответе компании ничего сказано не было.

Цепочки поставок: от месторождений до войсковых частей Минобороны и ФСО

Как следует из анализа данных о перевозках дизельного топлива по железной дороге, полученных и проанализированных европейской неправительственной организацией Anti-Corruption Data Collective, поставки дизельного топлива с предприятия "Газпром нефтехим Салават" в российские регионы, граничащие с Украиной, увеличились после начала полномасштабной войны России против этой страны.

Анализ данных о поставках топлива и сайта госзакупок, проведенный Global Witness и Радио Свобода, показывает, что в 2022 году нефтеперерабатывающий завод в Салавате напрямую поставлял дизельное топливо компаниям, в прошлом работавшим по контрактам с российскими военными.



Одна из этих компаний, ООО "Кедр", с апреля по октябрь 2022 года получила от предприятия в Салавате несколько партий дизельного топлива. Эта же компания в последние два года поставляла бензин и дизель войсковым частям 38953-К и 69793. Обе они относятся к Федеральной службе охраны. Войсковая часть 69793 базируется в Сочи и "выполняет задачи по организации связи". Не менее интересна и войсковая часть 38953-К, контракты которой на поставку топлива скреплены печатями Министерства обороны России. Эта часть находится в Ялте по адресу ул. Мухина, 19. Как следует из данных сервиса Wikimapia, это 5-й территориальный узел Госспецсвязи.

ООО "Кедр" – крымская компания, ее основной бизнес – сеть из более чем ста автозаправок, работающих на аннексированном полуострове под брендом ATAN. Фирма имеет связи в российском политическом истеблишменте, в частности, начальник одного из отделов ООО "Кедр" Игорь Ткаченко является членом Госсовета Крыма, в котором представляет партию Единая Россия. Он неоднократно высказывался в поддержку российского вторжения в Украину. Сооснователь "Кедра" Алексей Тихомиров занимает должность заместителя председателя Счетной палаты Крыма, его жене Иванне Тихомировой на сегодняшний день принадлежит 51 процент ООО "Кедр". В марте 2023 года "Кедр" также получил контракт на поставку бензина крымскому штабу Народного ополчения – парамилитаристской группы, сыгравшей заметную роль в аннексии Крыма и сейчас активно сотрудничающей с российской полицией.



Еще один пример связи компаний из цепочки поставок Wintershall Dea с российскими военными можно найти в Ставропольском крае. Местный оптовый поставщик топлива ООО "Агро-Снаб" с 2014 по 2017 год заключил несколько контрактов на хранение ГСМ, в том числе, дизельного топлива, для войсковой части 2432. Эта же компания является одним из получателей дизельного топлива от нефтеперерабатывающего предприятия в Салавате. В данных железнодорожных перевозок можно найти несколько поставок в 2022 году и поставку 550 тонн дизеля в январе 2023 года.



Еще один оптовый поставщик топлива из Ставрополья, ООО "Промхим", также получил несколько поставок дизеля из Салавата в 2022 году. Ранее, в 2015 году, компания сдавала в аренду свои топливные емкости воинской части номер 5559 – это 30-й отдельный полк радиоэлектронной разведки "Святогор" Росгвардии. Это подразделение участвует в российском вторжении в Украину: как сообщало издание "Медиазона", ведущее подсчет российских потерь за время вторжения, в Украине погиб 46-летний подполковник "Святогора" Эдуард Эргашев.

На фоне войны в Украине отследить всех получателей продуктов Ачинских отложений стало сложнее. Российское Минобороны и другие силовые структуры получили право не раскрывать данные о своих закупках. Отследить всех конечных получателей нефтепродуктов, которые могли быть произведены при участии Wintershall, сейчас практически невозможно. В немецкой компании отказались признавать обнаруженное Global Witness и Радио Свобода участие в цепочках поставок продукции компании фирмам, имеющим действующие и исторические связи с российскими военными.

Компенсацию требует.. Wintershall?

В Wintershall заявили, что компания потеряла контроль не только над своими российскими совместными предприятиями, но и над общими с "Газпромом" банковскими счетами. Когда и как немецкая нефтегазовая компания планирует реализовать декларируемое желание расстаться с российскими активами, неясно.



В феврале финансовый директор Wintershall заявил изданию Financial Times, что компания надеялась на "обратное перераспределение" доходов от своих российских совместных предприятий после окончания войны в Украине. Глава компании Марио Мерен не ответил на вопрос FT о том, собирается ли Wintershall продавать свой российский бизнес.



Сейчас Wintershall рассматривает возможность обратиться за компенсацией к правительству ФРГ, которое выступило гарантом инвестиций в Россию. Только за 2021 год скорректированная чистая прибыль компании от ее деятельности в России составила 550 миллионов евро – несмотря на то, что эта компания также являлась одним из финансовых инвесторов газопровода "Северный поток-2", выведенного из строя взрывами в конце сентября 2022 года, и выступала акционером оператора газопровода "Северный поток" с долей в 15,5%.23 февраля 2023 года, спустя год после начала полномасштабной войны в Украине, в Wintershall Dea заявили, что “полностью списали” свою долю в этих проектах.