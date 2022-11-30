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Экоактивист получил реальный срок за перекрытие шоссе в Лондоне

Активиста экологического движения Just Stop Oil приговорили к шести месяцам тюрьмы за блокаду лондонской автомагистрали в час пик. Это первый приговор к реальному сроку за протестные акции движения.

В начале ноября 57-летний климатолог Ян Гуди с единомышленниками перекрыли самую загруженную трассу Великобритании – Лондонскую кольцевую автомагистраль – в знак протеста против добычи нефти и газа. После акции Гуди арестовали. На суде он признал свою вину, в связи с чем срок его заключения сократили с девяти месяцев до шести.

"Это показывает, что наше правительство скорее посадит мирных демонстрантов, чем положит конец новым разработкам нефти и газа", – сказал представитель Just Stop Oil в ответ на приговор Гуди.

Он заявил, что участники движения "продолжат делать всё возможное ненасильственным путём, чтобы остановить этот ужас". В понедельник активисты начали новую двухнедельную акцию протеста против добычи ископаемого топлива.

  • Движения Just Stop Oil требует от правительства Великобритании прекратить выдачу новых лицензий и разрешений на разведку, разработку и добычу ископаемого топлива в стране.
  • Активисты движения используют различные формы ненасильственного сопротивления, включая сидячие забастовки на дорогах и перфомансы в картинных галереях.
  • Экологические движения против использования ископаемого топлива есть и в других странах Европы. Они устраивают аналогичные акции протеста.

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