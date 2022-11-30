Экоактивист получил реальный срок за перекрытие шоссе в Лондоне

Активиста экологического движения Just Stop Oil приговорили к шести месяцам тюрьмы за блокаду лондонской автомагистрали в час пик. Это первый приговор к реальному сроку за протестные акции движения.

В начале ноября 57-летний климатолог Ян Гуди с единомышленниками перекрыли самую загруженную трассу Великобритании – Лондонскую кольцевую автомагистраль – в знак протеста против добычи нефти и газа. После акции Гуди арестовали. На суде он признал свою вину, в связи с чем срок его заключения сократили с девяти месяцев до шести.

"Это показывает, что наше правительство скорее посадит мирных демонстрантов, чем положит конец новым разработкам нефти и газа", – сказал представитель Just Stop Oil в ответ на приговор Гуди.

Он заявил, что участники движения "продолжат делать всё возможное ненасильственным путём, чтобы остановить этот ужас". В понедельник активисты начали новую двухнедельную акцию протеста против добычи ископаемого топлива.