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Экоактивисты заплатят по £1750 за бросок торта в лицо воскового Карла III

Король Великобритании Карл III

Суд в Великобритании обязал двух активистов движения Just Stop Oil выплатить по 1750 фунтов стерлингов в качестве компенсации за экологическую акцию в лондонском Музее мадам Тюссо.

В октябре 2022 года 20-летняя Эйлид Макфадден и 29-летний Том Джонсон бросили по одному веганскому шоколадному торту с пеной для бритья в лицо восковой фигуры короля Великобритании Карла III. Активисты потребовали прекратить добычу нефти и газа. "It's a piece of cake" (Это проще простого – пер. РС), – заявили тогда активисты.

Суд установил, что климатическая акция нанесла музею материальный ущерб. В частности воскового Карла III пришлось заново покрасить, а его одежду и парик из настоящих волос – почистить. Из-за этого некоторые сотрудники музея работали дополнительные пять часов, а вход для посетителей был закрыт почти на час.

Активисты не признали свою вину. Помимо компенсации Макдаффен приговорили к 80 часам общественных работ.

  • Движение Just Stop Oil требует от правительства Великобритании прекратить выдачу новых лицензий и разрешений на разведку, разработку и добычу ископаемого топлива в стране.
  • Активисты движения используют различные формы ненасильственного сопротивления, в том числе сидячие забастовки на дорогах и перфомансы в картинных галереях.
  • Экологические движения против использования ископаемого топлива есть и в других странах Европы. Они устраивают аналогичные акции протеста.

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