Более 30 стран сократят выбросы метана, чтобы избежать потепления 

Тридцать две страны присоединились к проекту "Глобальное метановое обязательство" и намерены до 2030 года сократить выбросы метана на 30%. Так международное сообщество борется с глобальным потеплением, сообщила в понедельник администрация президента США Джо Байдена.

Проект готовится в предверии климатической конференции ООН, которая пройдет в ноябре в Шотландии. Её цель – убедить страны присоединиться к общим мерам и удержать повышение среднегодовой температуры к 2100 году в пределах 1,5 градусов. Это порог, после которого резко возрастает вероятность аномальной жары, засухи, неурожаев и коллапсов экосистем.

Метан – второе по распространенности вещество в атмосфере после углекислого газа, влияющее на увеличение температуры. Он активно выделяется на свалках, от домашнего скота и из-за таяния вечной мерзлоты. В краткосрочной перспективе метан может быть даже опаснее углекислого газа: за двадцать лет он нагревает атмосферу в 80 раз сильнее.

"Сократить загрязнения метаном - это самая быстрая доступная нам возможность предотвратить острые климатические риски", - заявил Фред Крупп, президент Фонда защиты окружающей среды.

США уже регулирует выброс метана из новых нефтяных и газовых скважин. В ближайшие недели Агентство по охране окружающей среды выпустит правила по работе с этим газом. Но параллельно, по словам экологов, нужно снижать и количество углекислого газа в атмосфере.

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Обязательства по сокращению подписали уже девять из 20 крупных загрязнителей. Это США и страны Европейского союза, а также Канада, Индонезия, Пакистан, Мексика, Нигерия, Аргентина и Ирак. Не выразили готовность присоединиться ещё четыре крупнейших источника выбросов метана – Китай, Индия, Россия и Бразилия.