Болгария приостанавливает выдачу виз россиянам

Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).

Причиной такого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов, о которой было объявлено 5 августа. В заявлении российского МИД говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении сотрудников российских загранучреждений.

28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".

Выдачу виз россиянам также приостановила Латвия. Единственным исключением может стать необходимость поездки на похороны близкого родственника. Эстония 28 июля объявила, что прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения. Власти Эстонии также запретили россиянам и белорусам устраиваться на сезонные работы, если у них нет долгосрочной национальной визы. Ранее это можно было сделать с помощью туристической визы от любой из стран Шенгенского соглашения.