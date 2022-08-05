Россия высылает 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве

МИД России в пятницу, 5 августа, объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В заявлении ведомства говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении 70 сотрудников российских загранучреждений.
"Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином Петковым", — заявил российский МИД.
- 28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована". София отвергла призыв России пересмотреть решение.
- Ранее – в марте – Болгария объявила объявила персонами нон грата десять российских дипломатов: они осуществляли в стране деятельность, несовместимую с их статусом, заявили в болгарском МИДе. До этого София объявила о высылке двух российских дипломатов, которые, по версии болгарской стороны, занимались в стране разведкой.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране останутся 43 российских дипломата, и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии.
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