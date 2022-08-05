Россия высылает 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве

МИД России в пятницу, 5 августа, объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В заявлении ведомства говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении 70 сотрудников российских загранучреждений.

"Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином Петковым", — заявил российский МИД.