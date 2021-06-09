Болгарский истребитель пропал с радаров во время учений

Истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 исчез с радаров во время тренировочного полета во время учений. Инцидент произошел около полуночи 9 июня, когда самолет был над Черным морем.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Болгарии, поисково-спасательная операция началась сразу же и продолжается до сих пор. В поисках участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС.

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На место выехал министр обороны Георгий Панайотов. Тактические учения пока что приостановили. На борту пропавшего самолёта находился один пилот.

Накануне польское издание Onet сообщило со ссылкой на источники о другом инциденте с истребителями МиГ-29. По данным издания, в мае один польский МиГ-29 обстрелял другой, никто не пострадал. Информация официально не подтверждена.