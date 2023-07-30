"Больницы закрывают – занято ранеными". Севастополь остался без медицины

Городские больницы в аннексированном Россией Севастополе переводятся на особый режим работы. Они принимают на лечение только раненых российских военнослужащих. По меньшей мере три коммунальных медицинских учреждения фактически переданы в ведение Министерства обороны РФ. Горожане не могут попасть туда на прием, им отказывают в госпитализации и в проведении плановых операций.

Военные госпитали на территории РФ переполнены ранеными участниками вторжения в Украину. По этой причине российские власти объявили о том, что места для размещения военнослужащих будут выделяться в гражданских больницах. Это нововведение коснулось и аннексированных территорий.

"Это позволит нам разгрузить койки наших лечебных учреждений, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Севастополе, там, где у нас наибольшая загрузка", – заявил в конце мая заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Серговенцев.

Выделение коек в гражданских медучреждениях началось с 1 июня. Всего военные хотят получить в свое распоряжение 5 тысяч мест. Сколько из них приходится на аннексированный Севастополь – неизвестно. Назначенные Россией власти города ни разу не высказались публично по поводу передачи коечного фонда гражданских больниц в ведение Минобороны. Поэтому официальных сведений о том, как идет этот процесс, нет. Информационный запрос корреспондента Радио Свобода в департамент здравоохранения города по этому поводу остался без ответа.

Тем не менее работники медицинских учреждений Севастополя сообщают о том, что перепрофилирование гражданских больниц под военные нужды идет полным ходом.

"Городские больницы закрывают, потому что места заняты ранеными. В июне закрыли для плановых пациентов полностью "девятку" (городская больница № 9 в Балаклавском районе Севастополя. – Прим. РС). Первая [городская больница] принимает лишь экстренных, плановых тоже почти не берут. Некоторых принимают, но они с таким потоком не справятся. Причем закрыли без приказа, а просто по звонку [с требованием] не отправлять больше. И вот теперь гражданские врачи работают на военных", – рассказала Радио Свобода сотрудница одной из городских поликлиник (настоящее имя известно редакции, но не приводится из соображений безопасности – Прим.РС).

Городская больница № 9 располагает стационаром круглосуточного пребывания на 220 коек. Она обслуживает самый большой по площади район Севастополя, в том числе жителей десятков сел, расположенных в пригородной зоне.

Городская больница № 1 – старейшая и самая крупная в Севастополе. В ее стационаре одновременно могут находиться 893 пациента. В больнице ежегодно проводят 13 тысяч операций. Это почти половина от общего числа хирургических вмешательств, осуществляемых в городе. Но сейчас попасть на плановую операцию в "первую" практически невозможно.

"У нас на плановые операции полно людей – с грыжами, с холециститами. Теперь мы их не имеем права отправлять на обследования и операции. Те, кому мы до этого звонка [с требованием не отправлять пациентов на госпитализацию] давали направления, сами едут в больницу, спрашивают, и там уже им всё рассказывают [о невозможности госпитализации]. Мы им ничего не объясняем. Теперь просто уже не будем давать направления. А что мы можем? "Больница закрыта, никого не берут2 – вот и все объяснение", – говорит сотрудница одной из поликлиник Севастополя.

Женщина опасается, что работников городских больниц и поликлиник могут перевести на работу в учреждения, занятые военными. "Мы просто в шоке. Как бы нас самих еще не отправили туда как хирургическую службу. Никакого официального приказа на этот счет не было. Просто из Минобороны главному городскому хирургу сообщили [о такой перспективе], вот так и живем", – отмечает она.

Информацию о массовом перенаправлении раненых российских военнослужащих в тыл, в том числе на территорию Крыма, подтвердил и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров: "Мне трудно говорить о характере заболеваний или ранений, с которыми поступают российские военнослужащие. Но то, что практически всех средне или тяжело раненных эвакуируют в Крым и этим заполняют не только местные военные госпитали, но и гражданские больницы, это очевидный факт", – сказал он в конце июня. По словам Чубарова, это может быть связано с опасениями российского командования по поводу того, что оккупированные части Херсонской и Запорожской областей вскоре могут вернуться под контроль Украины.

Из-за того что свободные места в севастопольских больницах занимают российские солдаты и офицеры, местные жители не могут своевременно получить медицинскую помощь. Чтобы попасть на прием к врачу и уж тем более чтобы добыть направление на обследование в стационаре или на плановую операцию, приходится преодолевать бюрократические препятствия.

Вы уничтожили хорошую медицину, которая была до оптимизации в Севастополе! Позорище и издевательство над жителями города-героя

Талончик на прием к большинству профильных специалистов выдает терапевт – таковы правила. Но даже у терапевтов зачастую нет свободных направлений. Самостоятельно можно записаться только к врачам общей практики, а также к стоматологу, хирургу, гинекологу, офтальмологу и отоларингологу. Для этого можно прийти в регистратуру поликлиники, позвонить по телефону кол-центра или записаться через аккаунт на российском портале "Госуслуги", который действует и на аннексированных территориях. Но это в теории. В реальности получить талон этим путем – дело непростое.

"Попасть на прием к неврологу практически нереально даже через терапевта. Я написал жалобу на поликлинику, только после этого меня приняли, но смотрели искоса, как на врага", – говорит житель Севастополя Михаил Бойко.

"Поделюсь опытом записи к урологу на сегодняшний день. В 6 часов утра занял очередь возле поликлиники в регистратуру. Был уже седьмой по счету. В 7:25 набрал для страховки телефон [кол-центра]. По телефону говорят: осталось 2 минуты до соединения,1 минута, 0 минут. Думаю, вот повезло. Потом вдруг снова осталось 3 минуты, 2 минуты, 1 минута, 0 минут. Через некоторое время, в 7:45, соединилось – и ответ: талонов к урологу нет. Тут и очередь подошла в регистратуру, где меня "обрадовали", что талонов к урологу не появлялось вообще в системе. Напрашивается вопрос: куда уходят талоны и были ли они вообще? Или нас толкают на нищету, к платным врачам таким образом?" – жалуется один из пользователей севастопольского интернет-форума.

"Займитесь медициной в Севастополе! Совершенно невозможно записаться к врачу. Вы уничтожили хорошую медицину, которая была до оптимизации в Севастополе! Позорище и издевательство над жителями города-героя!" – возмущается на странице департамента здравоохранения во "Вконтакте" севастополец Андрей Леонидович.

Представители городского депздрава в ответ на все обращения отделываются стандартными отписками: "Плановая запись к врачу осуществляется по наличию свободных талонов, расписание обновляется ежедневно. Если на момент обращения свободных талонов нет, оператор линии или регистратор поликлиники имеет возможность поставить в лист ожидания. Запись производится после обновления расписания".

Представители администрации города объясняют сложности с записью к специалистам кадровым дефицитом. По словам директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, штат врачей в городе укомплектован только на три четверти от необходимого числа, поэтому пациентов вносят в листы ожидания, где они порой ждут талончиков по нескольку недель.

Теперь эту проблему усугубляет перепрофилирование части севастопольских больниц под военные нужды, о чем представители российской власти не говорят.

Жительница Севастополя Марьяна (настоящее имя известно редакции, но изменено из соображений безопасности – Прим.РС) пыталась госпитализироваться в девятую городскую больницу для проведения плановой операции по удалению камней из желчного пузыря. "Получить направление через участкового терапевта невозможно. В больнице предложили сначала прийти на платную консультацию к заведующему отделением, а потом в итоге отправили в другое учреждение. Объяснили тем, что прием на плановые операции ограничен", – рассказывает жительница Севастополя.

С похожей проблемой столкнулся и Иван Ремчуков из Балаклавы: "Я всегда проходил обследование по месту жительства. Теперь меня отправили в больницу на Северную сторону [на противоположный конец города]. Сказали, что мое отделение закрыто, и никаких больше объяснений".

Раненых российских военнослужащих направляли в севастопольские и крымские военные госпитали с самого начала вторжения. В 1472-й военно-морской клинический госпиталь в Севастополе раненых везли нескончаемым потоком. "Под завязку забиты почти все отделения", – говорили местные жители еще прошлой осенью.

Это создавало проблемы как местным жителям, так и медицинскому персоналу. Если до полномасштабной войны 1472-й госпиталь в Севастополе обслуживал не только военных и членов их семей, но и горожан (для них были выделены специальные квоты), то после начала вторжения в Украину прием гражданских пациентов фактически прекратился. Сотрудники медучреждений рассказывали, что врачам дали негласное распоряжение: под любым предлогом не направлять пациентов на обследование и лечение в военном госпитале, поскольку он переполнен.

В начале этого года российские власти Севастополя передали военным только что отремонтированную городскую больницу №3. В результате целый район города остался без медицинского обслуживания.

После фактической передачи Министерству обороны РФ еще двух севастопольских больниц проблема вышла на новый уровень. В ближайшее время она вряд ли будет решена, поскольку поток пациентов в форме не иссякает. Местные жители рассказали корреспонденту Радио Свобода о том, что в Севастополе регулярно попадаются на глаза колонны машин скорой помощи, которые едут на полной скорости с включенными сиренами. Они развозят по больницам раненых военнослужащих, которых доставляют в город авиацией – самолетами на военный аэродром Бельбек и вертолетами на площадку на территории Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.