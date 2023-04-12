"Раненых много, привозят постоянно". Как война повлияла на Крым

После начала полномасштабной войны Россия использует больницы на территории аннексированного Крыма для размещения раненых. Медучреждения страдают от нехватки донорской крови и лекарственных средств, а местные жители становятся жертвами насилия со стороны "ветеранов спецоперации" и политических преследований со стороны российских спецслужб. Это далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулись крымчане за последний год.

Аннексированный Россией в 2014 году Крым стал для российской армии основным плацдармом для наступления на юг Украины во время полномасштабного вторжения. На полуострове размещены вооружение, боеприпасы, боевая техника и личный состав. Кроме того, регион стал тыловой базой для военных. Жители региона испытывают на себе все "прелести" соседства с армией, ведущей захватническую войну.

Недоступная медицина

С первых дней войны российская армия несет большие потери в Украине. Многих раненых отправляют на лечение в Крым. До войны на аннексированном полуострове находилось несколько больниц для военных: 1472-й военно-морской клинический госпиталь в Севастополе на 640 коек с тремя филиалами в Севастополе, Симферополе и Феодосии (в сумме – 410 коек), Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн в Симферополе на 200 коек. Когда эти госпитали наполнились, раненых пришлось размещать и в гражданских медучреждениях. Для местных жителей эти больницы оказались закрыты. Попасть на прием к врачу или дождаться очереди на плановую операцию стало сложнее.

В 2019 году в Севастополе закрыли на капитальный ремонт городскую больницу №3, названную в честь героини Крымской войны Даши Севастопольской. Пациентов временно перевели в другие медучреждения, которые и без того едва справлялись с потоком больных. Все работы обещали закончить к 2021 году, но объект сдали только в 2023-м. Однако двери отремонтированной больницы открылись не для севастопольцев. Ее перепрофилировали под нужды участников так называемой специальной военной операции, как в России называют войну против Украины.

Еще одну больницу для военных на 150 мест собираются построить в Севастополе с нуля. Она займет площадь 8,5 гектара, в ее состав войдут лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, заявил в январе российский губернатор города Михаил Развожаев.

Менее доступной медицинская помощь станет и для жителей Сак. На территории городской больницы собираются открыть реабилитационный центр для солдат и офицеров оккупационной армии, сообщил назначенный Россией глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Отделение реабилитации военных появится также в Сакской физиотерапевтической больнице.

1472-й военно-морской клинический госпиталь в Севастополе до войны обслуживал не только военнослужащих и членов их семей, но и горожан. Для них были выделены специальные квоты. С весны прошлого года прием гражданских пациентов фактически прекратился.

По словам севастопольской медсестры, работающей в одной из городских поликлиник (ее имя известно редакции, но по соображениям безопасности мы его не называем), в прошлом году всем врачам дали негласное распоряжение: под любым предлогом не направлять пациентов на обследование и лечение в военном госпитале, поскольку он переполнен.

"Раненых стараются раскидывать по госпиталям на Корабельной стороне и в бухте Омега (там расположены основное отделение госпиталя и его филиал. – Прим. РС). Там мест нет. Вообще их направляют совсем рандомно, могут и в Феодосию отправить, и вообще в любой госпиталь на территории России. Неважно, откуда везут и откуда родом солдат", – рассказывает медсестра.

По ее словам, "раненых много, привозят постоянно, но сейчас уже по-другому распределяют потоки, и кажется, что их меньше".

Попасть на лечение в госпиталь "можно только по знакомству или военным. Это началось за три месяца до 24 февраля 2022 года, якобы из-за ковида. Потом до лета нельзя было [обращаться в госпиталь], потом вроде разрешили. Периодически начальство говорит, что снова нельзя, потом снова можно. Вот так и закрывают туда-сюда. Просто иногда им приходят приказы, что лучше оставить больше коек, гражданских не брать. Госпиталь подчиняется не минздраву, а министерству обороны. Поэтому как решат военные, так госпиталь и работает", – говорит сотрудница медучреждения.

В Симферополе для нужд российских военных в скором времени могут передать городскую больницу №7, пишут крымские телеграм-каналы. Сообщается, что там постоянно находятся на лечении 10-20 российских военных, в основном в хирургическом отделении. Не исключено, что это медицинское учреждение перепрофилируют полностью для военных – туда уже начали свозить старые кровати из других больниц. Врач одной из симферопольских больниц (ее имя известно редакции, но по соображениям безопасности мы его не называем) в беседе с корреспондентом Радио Свобода подтвердила, что в учреждении освобождают пространство, "койки перенесли на этаж ниже", а "отделение неврологии полностью перенесли в железнодорожную больницу". Остальные отделения, по ее словам, "пока работают в штатном режиме".

Из-за нехватки больничных коек россиянам приходится действовать нестандартно. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в окрестностях Симферополя Россия развернула палаточный госпиталь. Там на реабилитации находятся около сотни военнослужащих. А крымские правозащитники рассказали изданию "Флот 2017", что в Джанкое раненых размещают в здании школы.

Нехватка крови и медикаментов

По данным украинского Центра национального сопротивления, в крымских больницах наблюдается дефицит запасов донорской крови. "В частности, в городе Севастополь из центров переливания забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя, чем вызвали дефицит в гражданских учреждениях", – говорится в сообщении.

На полуострове сложно найти базовые медикаменты: лекарства достаются российским военным. К тому же многие импортные препараты в принципе исчезли с аптечных полок из-за введенных против России санкций. По словам местных жителей, на полуострове трудно достать даже самые обычные лекарственные средства – противовирусные, жаропонижающие, антигистаминные, антисептики и антибиотики. Нет препаратов и для пациентов с хроническими заболеваниями, которые должны принимать медикаменты на постоянной основе.

Наличие проблемы признают даже оккупационные власти Крыма. На имя главы аннексированного Россией украинского региона Сергея Аксенова поступило более 150 жалоб на перебои с поставками лекарств. Он раскритиковал подчиненных за дефицит препаратов, поручил провести служебное расследование, но при этом сказал, что "проблема носит субъективный характер". Чиновник не стал связывать происходящее с проведением военных действий.

Преступность и насилие

В Крыму после начала активных боевых действий резко вырос уровень преступности. Основная причина – увеличение числа российских военнослужащих либо дислоцированных на полуострове, либо приезжающих в Крым на побывку. Многие из них имеют при себе оружие.

Среди участников боевых действий немало бывших заключенных, вступивших в ряды ЧВК "Вагнер" и амнистированных после завершения контракта. Многих из них задерживают за совершение преступлений на оккупированных территориях. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что "при задержании за совершенные преступления они [наемники ЧВК] направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую".

Ухудшение криминогенной обстановки фиксирует даже официальная российская статистика. За 11 месяцев 2022 года число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки выросло на 30,4 процентов, а в январе 2023 года – на 49 процентов по сравнению с аналогичными показателями прошлых годов, говорится в сводках Министерства внутренних дел РФ. Основная доля таких преступлений приходится на регионы, граничащие с Украиной, а также на аннексированный Крым.

Увеличилось и число бытовых конфликтов с применением насилия. Самый резонансный случай произошел в декабре прошлого года. Боевики Рамзана Кадырова, отдыхавшие в Симферополе, избили местного жителя за то, что он заступился за свою девушку, к которой они приставали.

Российские силовики пользуются своей безнаказанностью. Местные жители, опасаясь последствий, зачастую не хотят выяснять с ними отношения. В марте на одной из крымских турбаз произошел инцидент с участием отставного российского военного, который принимал участие в боевых действиях в Украине в составе ЧВК "Вагнер". Крупная собака служебной породы, принадлежащая отставнику, напала на девочку дошкольного возраста, повалила на землю и вцепилась ей в лицо. Ребенку наложили семь швов.

Мать девочки (ее имя известно редакции, но по соображениям безопасности мы его не называем) сообщила, что "вагнеровец" привез на турбазу 60 юнармейцев и "готовил из них патриотов в лучших традициях Вооруженных сил РФ – с криками, матом, телесными наказаниями". С ним было еще трое таких же "воспитателей". По словам матери, военный "вел себя, как хозяин жизни, его все боялись". Он сказал женщине, что ее дочь сама виновата, потому что подошла к собаке. Мать пострадавшей девочки, по ее собственным словам, не рискнула обратиться в полицию, поскольку испугалась, что военный начнет ей мстить и что ее некому будет защитить.

Поборы на войну

С самого начала вторжения в Украину оккупационные власти Крыма требуют от жителей полуострова оказывать содействие агрессору. Сборы "гуманитарной помощи" для российских военных регулярно устраивают пророссийские активисты и блогеры. Сотрудников бюджетных учреждений заставляют в добровольно-принудительном порядке собирать деньги, одежду, продукты.

Пользователи социальных сетей сообщают о том, что в декабре прошлого года в крымских школах был запущен проект "Новогодний подарок солдату". По образовательным учреждениям разослали списки того, что нужно собрать для участников боевых действий. Причем активного участия требовали не только от учителей, но и от учеников. Поборы происходят и в медицинских учреждениях: от врачей и медсестер требуют приносить для "солдатиков" старое постельное белье, носки, нижнее белье, сладости и сигареты.

В одной из севастопольских школ накануне 23 февраля среди учеников четвертых классов организовали изготовление поздравительных открыток для российских военных. В беседе с корреспондентом Радио Свобода члены родительского комитета заявили, что под это мероприятие выделили сразу несколько уроков. При этом "явка была строго обязательна". Если в обычные дни при пропуске занятий ученик может принести записку от родителей, то на этот раз классная руководительница звонила родителям и выясняла, по какой именно причине ребенок не пришел в школу.

Репрессии

Российские силовые структуры сразу после аннексии Крыма в 2014 году открыли охоту на тех, кто протестовал против новых порядков. Преследованиям подвергались журналисты, общественные активисты, правозащитники. За время аннексии свыше 150 жителей полуострова стали жертвами политически мотивированных уголовных преследований. Более двух третей из них являются крымскими татарами. По меньшей мере 124 фигурантам российские суды уже вынесли обвинительные приговоры.

С началом полномасштабной войны число уголовных дел по политическим статьям против проживающих в Крыму граждан Украины заметно выросло. Примерно треть от общего числа обвинительных приговоров вынесли после февраля 2022 года. При этом жертвы преследований содержатся в местах заключения и следственных изоляторах в нечеловеческих условиях, они подвергаются пыткам и издевательствам, отмечают в правозащитной организации "КрымSOS".

Чем ближе анонсированная украинскими властями деоккупация полуострова, тем сильнее спецслужбы закручивают гайки. Сообщения о том, что российские силовики задержали в Крыму очередного местного жителя, уличенного в сотрудничестве с украинской разведкой, появляются чуть ли не еженедельно.

Заминированные пляжи

Одним из самых необычных последствий российской агрессии стало строительство многокилометровых оборонительных линий в Крыму. Они охватили северные районы полуострова, примыкающие к материковой части Украины, береговую линию на западе и даже Ак-Монайский перешеек, который соединяет Керченский полуостров с остальным Крымом.

Военные эксперты ставят под сомнение целесообразность строительства подобных сооружений. Их возведение имело бы смысл только в том случае, если бы Украина намеревалась с боем захватывать Крым при помощи масштабной десантной операции со стороны Черного моря, но уверенности, что Киев собирается проводить ее, – нет. Поэтому рытье окопов, вероятно, рассчитано на внутреннюю аудиторию: оккупационная власть старается, с одной стороны, запугать крымчан угрозой нападения украинской армии, а с другой – стремится продемонстрировать, что Россия готова до конца бороться за полуостров.

Российская армия превратила пляжи западного Крыма, которые в летние месяцы пользуются большой популярностью у местных жителей и туристов, в имитацию фронтовой полосы. Помимо траншей и противотанковых бетонных пирамидок (так называемых зубов дракона) военные установили минные заграждения. Теперь побережье в этой части Крыма на долгое время будет непригодно для спокойного морского отдыха даже после окончания войны. Мины и окопы не просто доставляют неудобство крымчанам – они всерьез угрожают их жизни. Не говоря уже о том, что теперь многие жители западной части полуострова, зарабатывающие на туристах, остались без средств к существованию.

Российские власти Крыма обещают со временем превратить линию обороны в своеобразную достопримечательность. Чиновники постоянно твердят, что региону ничто не угрожает и что защитную полосу создают "на всякий случай". Однако масштабы строительства однозначно указывают на то, что российская сторона всерьез опасается за будущее аннексированного полуострова.