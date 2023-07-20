Жители населенных пунктов, расположенных неподалеку от Старокрымского полигона, утверждают, что пожар на складе боеприпасов был вызван серией ударов с воздуха. Эхо взрывов разносилось на десятки километров, детонация снарядов продолжалась больше суток. Люди недовольны тем, что назначенные Россией чиновники скрывают от населения правду о происшествии, и не верят их заявлениям о том, что оккупированному полуострову ничто не угрожает.

Рано утром 19 июля на Старокрымском военном полигоне, который расположен примерно в 75 километрах к востоку от Симферополя, начался пожар. Он привел к детонации боеприпасов, которые хранились на территории полигона.

Назначенная Россией администрация аннексированного полуострова объявила эвакуацию людей из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места происшествия. Из сел Кринички, Бабенково, Абрикосовка, Айвазовское и Приветное вывезли примерно 2,2 тысячи человек. Власти также перекрыли движение по автомобильной трассе "Таврида", пустив транспорт в объезд по старой дороге, соединяющей Симферополь с восточной частью Крыма.

В социальных сетях практически сразу же появились свидетельства местных жителей о том, что пожару на военном складе предшествовала атака с воздуха. В пророссийских телеграм-каналах прозвучали предположения о том, что украинские войска могли нанести удары по полигону при помощи комплекса "Гром-2" или дальнобойных ракет Storm Shadow.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов не стал озвучивать версии происшествия. "Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы", – заявил он.

Украинская сторона отвергла свою причастность к инциденту. Тем не менее жители Крыма, с которыми удалось поговорить корреспонденту Радио Свобода, уверены, что по полигону была нанесена серия ударов. Украинские власти эти предположения не подтверждают.

Юлия Нестеренко из Старого Крыма работает на автозаправочной станции, которая расположена неподалеку от полигона. По ее словам, в половине пятого утра "был страшный взрыв, и не один".

"Что-то прилетело утром на склад. Как вы понимаете, это не просто возгорание. Жара тут ни при чем – в 4 утра температура не более 18 градусов", – говорит очевидица. По ее словам, жители города "очень испуганы" произошедшим.

Ольга Салогубова из села Абрикосовка тоже отвергает возможность самопроизвольного возгорания: "Какая жара в половине пятого утра? Мы живем совсем рядом и слышали, какая это была "жара".

Звуки взрывов отчетливо были слышны и в Коктебеле. Местная жительница Кристина Лисицына утверждает, что первоначальные взрывы на полигоне звучали не так, как последующая детонация боеприпасов: "Жахнуло три раза, резко осветилось небо в красный, причем мы живем в тридцати километрах от этого места. После этого начали детонировать снаряды, причем намного тише, чем были три первых взрыва", – говорит крымчанка.

Александр Семенов проживает в двух километрах от места происшествия. Он хорошо разглядел, что случилось на полигоне. "Рано утром были прилеты. Ракеты или беспилотники, точно не знаю", – говорит мужчина. После этого начались подрывы снарядов. "В Абрикосовке осколок сдетонировавшего снаряда попал в крышу амбулатории. Осталась небольшая вмятина. Обошлось без разрушений. Раненых среди гражданских нет", – говорит Семенов. По его словам, эвакуация людей из соседних сел началась довольно скоро. Жителей распределили по соседним населенным пунктам – "часть в Кировское, часть в Феодосию, часть в село Первомайское Кировского района". В российском МЧС Крыма уточнили, что людей временно разместили в школах, их обеспечили горячим питанием, водой и прочими вещами первой необходимости.

Взрывы на полигоне продолжались в течение всего дня 19 июля. К вечеру их интенсивность снизилась, тем не менее "бахать продолжало всю ночь", рассказал Радио Свобода на условиях анонимности житель одного из эвакуированных населенных пунктов. Судя по спутниковым снимкам, в итоге полигону был нанесен серьезный урон. Полностью взрывы прекратились только днем 20 июля.

По словам собеседника Радио Свобода, эвакуацию провели в принудительном порядке, но уже к вечеру 19 июля многие люди вернулись в свои дома. Кроме того, некоторые эвакуированные разъехались по друзьям или родственникам. Власти аннексированного Россией Крыма сообщили, что в пунктах временного размещения ночевать остались чуть более 200 человек.

"Нам неудобно было оставаться в пункте временного размещения с ребенком и пожилой бабушкой, поэтому мы на ночь вернулись обратно", – рассказал местный житель. Он работает на Старокрымском карьере (в трех километрах от полигона). По его словам, 19 и 20 июля на предприятии объявили выходными днями из-за ЧП на полигоне.

Да сколько нас будут успокаивать и кормить [обещаниями]! Скажите честно: мы не можем гарантировать вам безопасность

Назначенные Россией чиновники пообещали, что ситуация на полигоне нормализуется в течение суток-двух. По словам Юлии Нестеренко, днем 20 июля большая часть жителей эвакуированных сел стали возвращаться домой. При этом движение по автотрассе "Таврида" по-прежнему остается закрытым, все машины направляются в объезд.

Крымчан возмущает позиция российской администрации полуострова, которая даже спустя более полутора суток после происшествия отказывается назвать причины пожара. "Я верю только тому, что вижу своими глазами. Потому что официальная информация только процентов на двадцать соответствует действительности. Официальные источники никогда правды не скажут", – говорит Александр Семенов.

"Самое печальное, что на каждом углу тараторят: "Без паники, всё под контролем", а сами тишину поймали... Думайте, что хотите! Никакого оповещения от властей! Либо чемоданы собирают, либо соображают, чем утешить народ. Нам остается только гадать, что происходит", – возмущается Руслан Катрук на странице городского сообщества Старого Крыма во "ВКонтакте".

Крымчане также обращают внимание на то, что российские силовые структуры не способны обезопасить стратегические объекты на аннексированной территории. "В этом районе железную дорогу взрывали, теперь склад. Терзают смутные сомнения, что соответствующие органы не шевелятся", – написал Владимир Ефименко в комментариях под постом Сергея Аксенова.

"Да сколько нас будут успокаивать и кормить [обещаниями]! Скажите честно: мы не можем гарантировать вам безопасность!" – вторит ему Светлана Багдян.

В Министерстве обороны РФ ситуацию вокруг Старокрымского полигона не комментируют. Поэтому официальной информации о погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Между тем местные жители рассказали Радио Свобода, что на полигоне дислоцировались не только контрактники, но и военнослужащие срочной службы. Однако солдаты успели убежать после первых взрывов.

"Пострадавших среди них нет, – утверждает Юлия Нестеренко. – Срочники вовремя сообразили и отбежали на безопасное расстояние, так как их казарма находилась дальше от склада с боеприпасами. Их перевезли в Феодосию. Волонтеры из движения "Зов сердца" собрали деньги и закупили всю необходимую одежду и принадлежности личной гигиены".

Оперативно получить комментарий представителей волонтерского движения Радио Свобода не удалось.

Полигон со складом боеприпасов у горы Агармыш неподалеку от Старого Крыма занимает площадь около 1,5 квадратных километров. В советское время здесь проводились стрельбы и учения, но такого большого значения, как другие военные объекты в Крыму, этот полигон не имел. В 2006 году территория была задействована в ходе совместных учений вооруженных сил Украины и стран НАТО Sea Breeze. Пророссийские активисты Крыма устроили тогда серию пикетов рядом с полигоном, протестуя против передачи этой земли под "будущую базу НАТО" (хотя заявлений о якобы имевшихся у украинского руководства планах разместить в Крыму военные объекты Североатлантического союза не было).

Взрывы на военных и инфраструктурных объектах в аннексированном Крыму регулярно происходят с прошлого лета, после того как Россия начала агрессию в Украине. В последние дни число взрывов увеличилось. 16 июля на Севастопольскую бухту, которая является главной базой Черноморского флота РФ, была совершена атака морских и воздушных беспилотников. Днем позже предположительно морские дроны нанесли удар по опорам моста через Керченский пролив, в результате чего были повреждены два пролета автомобильной части транспортного перехода. Утром 20 июля российские средства ПВО предположительно сбили дрон над поселком Раздольное на северо-западе Крыма. В результате падения обломков погибла девочка-подросток.