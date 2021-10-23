Большая посадка. Мария Логвинова – о законе уголовного жанра

В России есть отдельный жанр уголовных дел: посадки высокопоставленных государственных служащих за взятки. Непременный элемент этого представления – яркие детали: демонстрируют мешки денег, "золотые унитазы", чуть ли не десятки квартир. Пристальное внимание уделяется коллегам и родственникам обвиняемых – это логично. Гораздо меньше усилий тратится на поиски иностранных активов коррупционеров и попытки вернуть их в Россию. Еще меньше внимания достается тем, кто пострадал от действий коррупционера и до сих пор разгребает последствия.



Отдельное направление жанра "большая посадка" – наказание виновных после крупных трагедий. Потому что если были кровь и жертвы, то должен найтись и виновный. "Коррупция убивает", – говорим мы. Действительно, очень часто причиной гибели людей становятся решения, которые кто-то принял в обмен на взятку. Пропустил без досмотра в аэропорт террористов. Выдал строительные разрешения. Закупил у "правильных" поставщиков аппараты ИВЛ, которые потом не работают.

Жанр "большая посадка" подразумевает одноразовый экшн там, где нужен грамотный и в высшей степени гуманистический подход

От этого не застраховано ни одно государство, как ни одно государство не свободно от коррупции полностью. Но, как показывает практика, российская правовая система очень гибка и уступчива для решений, продиктованных так называемой "политической волей". Вполне реально, оказывается, в кратчайшие сроки принять новый закон или даже поменять Конституцию. Казалось бы, в таких условиях решить проблему коррупции и взяток – это вопрос принятия таких мер и действий, которые сведут к минимуму мотивацию взяточников, например, из-за суровых санкций.



Оставим за скобками тезис о том, что государственный аппарат должен работать на предотвращение бедствий, – посмотрим, как государство разбирается с их последствиями. Продолжается суд над обвиняемыми по делу об одной из самых ужасных трагедий последних лет – пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Три недели назад в Кемерове начался суд над Танзилей Комковой, бывшей главой инспекции Госстройнадзора Кузбасса. По мнению следствия, она за взятку выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания "Зимней вишни", которое перед этим самовольно реконструировали.

Знают ли об этом суде жители любого другого региона, кроме Кузбасса? Московские средства массовой информации об этом, кажется, молчат. А если и говорят, то, как и при посадках "наворовавших" чиновников, сосредоточивают внимание на богатствах (у Комковой журналисты нашли семь квартир) или на суровом наказании. Никакой работы над ошибками между тем не происходит: система противодействия коррупции движется по своим рельсам; ориентируется на количество, а не на качество; борется не с коррупцией, а с коррупционерами.

После случившегося в "Зимней вишне” в торговых центрах по всей стране усилили меры безопасности. Но возможности для откатов устранены не были. Исследуются ли другие обстоятельства – например, что этими же чиновниками могли быть согласованы другие опасные объекты, приняты другие коррупционные решения? Насколько я знаю, далеко не всегда. Об этом свидетельствует практика "Трансперенси Интернешнл-Россия" (организация принудительно внесена в реестр "иностранных агентов") по проекту "Книга жалоб", в том числе – по конкретному делу Комковой.

Кроме того, о какой прозрачности и какой борьбе с коррупцией может идти речь, когда из всего Госстройнадзора Кузбасса, отвечающего за все стройки, разрешения и введения в эксплуатацию, публикует декларацию о доходах только 1 (один!) человек – начальник инспекции (в 2020 году было двое, начальник и его первый заместитель).



Изменений не просто не происходит, но не ведется даже дискуссия, не собирается и не анализируется практика. Почему, например, Европейский союз после терактов заказывает исследование безопасности в общественных пространствах, а в России только сажают? Жанр "большая посадка" подразумевает одноразовый экшн там, где нужен грамотный и в высшей степени гуманистический подход. Наверное, излишне в очередной раз напоминать, что в таких условиях новые трагедии – это, увы, лишь вопрос времени.



Как могут помешать этому обычные граждане? Напишите в "Книгу жалоб" о том, что знаете: это конфиденциально и безопасно.



Мария Логвинова – юридический эксперт некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия".

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