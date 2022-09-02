Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть

Министры финансов стран G7 приняли в пятницу резолюцию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть. Тем самым "Группа семи", в которую входят США и другие крупнейшие страны Запада, намерена снизить нефтяные доходы России, которые идут на финансирование войны в Украине. Резолюция касается нефти и нефтепродуктов, доставляемых из России по морю. Танкеры не будут обслуживаться, если нефть на них продана по цене, превышающей верхний предел. Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнёт действовать с 5 декабря.

Авторы резолюции призвали и другие страны ввести потолок цен на российские энергоносители, а нефтедобывающие страны - увеличить добычу нефти, чтобы заместить на рынке российскую. Они подчеркнули, что ограничение цен станет благотворным в первую очередь для небогатых стран, страдающих от дороговизны на энергетическом рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще до публикации резолюции заявил, что в случае ее принятия Россия перестанет продавать нефть странам, которые присоединятся к решению.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с немецкими депутатами в Мурнау в пятницу заявила, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о введении ценового потолка также на российский газ, чтобы "дать отпор попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком". Она подчеркнула, что европейские газохранилища уже заполнены на 80% с опережением графика, и установка предельных цен могла бы снизить перегрев газового рынка. Вопрос об ограничении цен будет обсуждаться на встрече министров экономики стран ЕС 9 сентября.

В ответ зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Еврокомиссии "тётенькой фон дер как там Ляйен" и заявил, что, как и в случае с нефтью, Россия ответит прекращением поставок газа в страны, которые поддержат такое решение.