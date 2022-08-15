Группировка "Талибан" хочет закупить у России нефть по бартеру

Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане в августе прошлого года, предложила России продать Кабулу один миллион баррелей нефти. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли в правительстве талибов Нуриддин Азизи.
Азизи подчеркнул, что "Талибан" рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется какой-нибудь афганской продукцией для обмена на энергоресурсы.
В июне во время Петербургского международного экономического форума глава торгово-промышленной палаты Афганистана говорил, что талибы хотят закупить у России пять тысяч тонн нефти и два миллиона тонн зерна.
Представители талибов приехали в Москву на переговоры в воскресенье, 14 августа.
- Талибы пришли к власти в Афганистане ровно год назад, 15 августа 2021 года, и сформировали правительство, которое мировое сообщество считает нелегитимным. Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти регулярно проводят встречи с талибами в Москве.
- В октябре прошлого года Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов. Государственным СМИ было дано поручение отменить соответствующую маркировку в материалах о талибах.
- 17 марта Совбез ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном. В принятой резолюции устанавливается одногодичное присутствие миссии ООН в Афганистане, а талибы не упоминаются. Россия воздержалась от голосования.
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