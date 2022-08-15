Группировка "Талибан" хочет закупить у России нефть по бартеру

Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане в августе прошлого года, предложила России продать Кабулу один миллион баррелей нефти. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли в правительстве талибов Нуриддин Азизи.

Азизи подчеркнул, что "Талибан" рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется какой-нибудь афганской продукцией для обмена на энергоресурсы.

В июне во время Петербургского международного экономического форума глава торгово-промышленной палаты Афганистана говорил, что талибы хотят закупить у России пять тысяч тонн нефти и два миллиона тонн зерна.

Представители талибов приехали в Москву на переговоры в воскресенье, 14 августа.