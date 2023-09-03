Больше 160 человек пострадали в ходе беспорядков в Тель-Авиве

В Тель-Авиве вечером в субботу и в ночь на воскресенье произошли массовые столкновения между выходцами из Эритреи. По сообщению The Jerusalem Post, пострадали более 160 человек, около 50 из них - сотрудники полиции, пытавшиеся пресечь беспорядки.

Участники столкновения - граждане Эритреи, запросившие политическое убежище в Израиле. 2 сентября во многих странах проходят фестивали эритрейской культуры. В Израиле они сопровождались массовыми протестами беженцев, выступавших против политики эритрейских властей. У посольства Эритреи в Тель-Авиве они столкнулись со сторонниками нынешнего эритрейского режима.

Противостояние переросло в массовую драку. Протестующие бросали камни, разбивали витрины и поджигали мусорные баки.

39 человек были арестованы. Полиция применяла дубинки и светошумовые гранаты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье проведёт совещание со службами безопасности. По его словам, к зачинщикам беспорядков будут применены суровые меры, включая депортацию из страны.