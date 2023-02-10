"Больше, чем на одну цель, России не хватит". Польский генерал о войне

"Два-три следующих месяца будут очень важными – почти решающими в этой битве, к которой мы готовимся и готовится наш враг – агрессор", – заявил недавно секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Время играет ключевую роль, и это хорошо понимают как в Украине, так и за ее пределами – враги и союзники Киева. Каковы шансы российской армии провести крупномасштабное наступление до тех пор, пока в Украину не попадут западные тяжелые танки и другое вооружение, способное изменить ситуацию на фронте?

В Польше, одной из стран, наиболее активно помогающих Украине, особенно внимательно следят за ситуацией. Нужно понимать, что украинские экипажи должны пройти обучение, сами машины должны сначала попасть в Украину, а потом их надо доставить на фронт, отмечает польская пресса и военные эксперты. Кроме того, необходимо дождаться улучшения погодных условий, ведь распутица может стать одной из преград к использованию современных западных танков.

По мнению польского издания Rzeczpospolita, одна из политических целей Кремля на ближайшие месяцы – достичь определенных успехов на фронте, а затем начать пропагандистскую кампанию на Западе под лозунгом "Уже пришло время закончить войну" – с тем, чтобы добиться ее завершения на условиях, выгодных Кремлю. Москва рассчитывает на то, что к этому времени западные общества устанут от постоянных новостей с фронта, от оказания помощи Киеву и от экономических проблем в собственных странах, которые часто связываются в общественном мнении с войной в Украине. Кремль надеется успеть провернуть всё это до того, как на фронт попадут первые современные западные танки. Последние новости из районов наиболее ожесточенных боев под Бахмутом и Угдедаром подтверждают эту версию.

О западной помощи Украине, о роли Польши в этой помощи и о том, способны ли новые вооружения действительно изменить ход войны, Радио Свобода рассказал польский генерал, бывший командующий военного спецподразделения "Гром" (GROM) Роман Полько.

– Россия готовится к новому наступлению. Одновременно с этим военные аналитики говорят и о возможном наступлении со стороны Украины. Можно ли уже сейчас что-то прогнозировать?

– Сейчас у Путина нет другого выхода, кроме как наступать. Вопрос лишь в том, намерен ли он в этот раз прислушиваться к своим генералам или нет. Ведь нападение на Украину противоречило всем правилам ведения войны: у России не было преимущества, ей не удалось захватить Украину врасплох. Силы были рассредоточены, российские войска одновременно наступали на нескольких направлениях. Что же касается нового наступления, то я не хотел бы выступать в роли советчика Путина, но совершенно очевидно, что им стоит ограничиться одной-единственной целью, потому что на большее российской армии сейчас не хватит, несмотря на все мобилизованное пушечное мясо, которое есть в ее распоряжении. Этих людей нужно обучить, им нужно сделать что-то, чтобы захватить украинцев врасплох.

Им стоит ограничиться одной-единственной целью, потому что на большее российской армии сейчас не хватит

Я убежден, что Путин захочет удержать сухопутный коридор в Крым, я имею в виду Мариуполь, Мелитополь и окрестности. Что же касается украинской стороны, то большим успехом стало бы рассечение этого коридора, уничтожение Керченского моста и изоляция Крыма.

Путин хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Россияне будут наступать с Донецкого направления, со стороны Изюма, чтобы захватить главный коммуникационный узел в районе Славянска, Краматорска, который объединяет север и юг. В таком случае Кремль мог бы объявить о достижении успеха – об "освобождении Донбасса". Я не думаю, что россияне захотели бы продвигаться дальше, поскольку это обернулось бы только большими неудачами. Повторное рассредоточение сил могло бы привести к поражению.

Тем временем в Польше и на Западе много говорят о попытках втягивания в войну Беларуси, которая может наступать на западные регионы Украину и опять же на Киев. Однако в действительности Москва и Минск могут лишь вести активную пропаганду, трубить об этом, чтобы удерживать украинские силы на северном направлении. Я считаю, что главный удар придется по Донбассу.

– С момента полномасштабного российского вторжения в Украину мы не наблюдаем крупных танковых сражений. До недавнего времени эксперты уверяли, что это прежде всего ракетно-артиллерийская война, то есть самым важным для украинцев является получение артиллерийского вооружения и систем ПВО. В таком случае возникает вопрос, смогут ли танки Leopard и Abrams действительно изменить ход войны?

– На самом деле для проведения серьезных боевых операций необходим полный комплект вооружений. Война, которую мы сейчас видим, характерна для прошлой эпохи. Ее невозможно вести без артиллерии, без танков. Однако даже в прошлом столетии необходима была поддержка с воздуха. Да, украинской армии необходима современная артиллерия средней дальности и дальнобойная артиллерия, которая может уничтожать логистические центры противника. Также ей нужны современные танки с обученными экипажами, налаженная логистика, боеприпасы. Сейчас я опасаюсь повторения прошлогодней ситуации, когда российская колонна на севере растянулась вдоль дороги, и ее можно было с легкостью уничтожить, а украинской армии просто было нечем это сделать.

Я постоянно повторяю, что невозможно идти в наступление без поддержки авиации. Запад чрезвычайно ограничивает возможности Украины вернуть свои территории и выбить врага, дозированно поставляя оружие, которое используется на суше, и одновременно блокируя поставки самолетов. Я считаю преступной ошибкой ограничение военной поддержки Украины и разделение этой поддержки на оборонительное и наступательное вооружение. В конечном итоге Украина должна сама решать, с какой целью и какое оружие она будет использовать. Украинцы защищают свою страну. Даже когда они бьют по объектам, которые находятся за пределами украинской территории, то имеют на это право, если это военные объекты, логистические базы или аэродромы. Нет другого способа защиты, кроме как атаковать те объекты, которые используются для осуществления геноцида украинского народа.

Нет другого способа защиты, кроме как атаковать те объекты, которые используются для осуществления геноцида украинского народа

– 7 февраля правительство Германии одобрило экспорт в Украину до 178 танков Leopard 1A5. Ранее европейские страны заявили о намерении поставить Украине в общей сложности около 100 танков Leopard 2. США планируют передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Великобритания – 14 Challenger 2. Без сомнения, решение западных стран о передаче Украине современных танков стало еще одним – после обещанных в начале января поставок западных БМП – успехом Киева. Однако достаточно ли этого количества для проведения наступательной операции, о которой вы говорите?

– Это вопрос реализации конкретного операционного плана. Ключевым является восстановление потерянного. Я хотел бы подчеркнуть, что у западных танков гораздо лучшие системы управления, системы управления огнем, они могут стрелять во время движения, вести огонь в темное время суток. Украинское командование говорило о 300-400 танках. Чтобы обеспечить район Донбасса, нужны три бригады танков, а это около 400-500 машин, которым необходима артиллерийская, авиационная поддержка. В таком случае мы могли бы серьезно говорить о вероятном вытеснении с Донбасса войск агрессора, которые с Бахмутского направления, со стороны Изюма или юга попытается окружить оперативную группировку украинских войск и захватить Славянск и Краматорск. Конечно, моральный дух украинцев выше, но без эффективного использования необходимых инструментов войны не выиграть.

– В эфире Польского радио вы говорили о том, что износ военной техники на поле боя велик, а проводить ремонт непосредственно на линии фронта очень сложно. Несмотря на то, что танки Abrams или Leopard имеют активную броню, прочную систему защиты, современную систему ведения огня, не лучше ли было бы для украинцев сейчас получить старые модели постсоветских танков? Речь идет в первую очередь о логистике и обучении экипажа.

– Прежде всего, нужно думать о будущем, а Западу не хватает такой оптики. Западные страны стараются реагировать по мере поступления проблем, то есть отставая на один шаг от армии Путина, позволяя ей частично перехватывать инициативу. С уверенностью можно сказать, что постсоветские танки уступают с технической точки зрения современным западным. С другой стороны, резервисты, которые проходили обучение на старых танках, могут выжать из них гораздо больше. Это вопрос обучения, подготовки экипажа. Стратегически – необходимо переходить на современное оружие, которое используется НАТО, и молодое поколение может это сделать, однако старшее поколение, которое не так хорошо справляется с новыми технологиями, конечно же, эффективнее сможет управлять танками старого типа.

Конечно, не стоит забывать о логистике, что является ахиллесовой пятой российской армии. Это не значит, что и у украинской стороны нет таких проблем. Когда возникли проблемы с поставками, то инициатива на востоке или юге была потеряна. Нельзя допустить повторения ошибки, которая была совершена в конце прошлого года, когда возникли проблемы с логистикой.

Конечно же, есть и вопрос недостаточной подготовки. Солдаты, даже имея в своем распоряжении самую современную технику, не в состоянии эффективно ее использовать. Чтобы, к примеру, стрелять во время движения или вести огонь ночью, нужно все же попрактиковаться. У неопытного солдата, который впервые оказался на поле боя, нет необходимых навыков, чтобы рассудительно вести бой. Очень часто они просто стреляют вслепую, спасая свои жизни. Им необходимо получить боевой опыт. Я это видел и на примере моих подчиненных. Несмотря на воинское звание, только в сложных и экстремальных ситуациях можно понять, чего стоит тот или иной человек.

– С 6 февраля на территории Польши проходят тренировки украинских танковых экипажей, которые будут управлять танками Leopard. Обучение идет на полигоне в Свентошуве в западной Польше. Информация о количестве солдат, участвующих в этой программе, засекречена. Но, возможно, вы можете сказать, стала ли Польша лидером по оказанию помощи Украине в этой сфере?

– Мы не должны стремиться стать лидером, потому что лидерами должны быть все страны. Здесь речь не идет о том, чтобы доказать свое превосходство, показать, что мы лучше, а кто-то – хуже. Важно, чтобы в меру своих возможностей каждая страна сделала всё от нее зависящее, потому что мы, помогая Украине, заботимся о собственной безопасности. Понимая, что Украина в будущем перейдет на технологии НАТО, потому что запасы постсоветского вооружения исчерпаются, уже сейчас нужно обучать военных хотя бы тех специальностей, подготовка которых затягивается больше, чем на несколько дней, недель или месяцев. Если мы рассматриваем вопрос передачи Украине истребителей F-16, то, вероятно, обучение пилотов стоило бы начать еще в прошлом году.

Мы не игнорировали угрозу со стороны России, мы лучше Запада понимали менталитет россиян

– Кажется, здесь всё же кое-что делается. Летом Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов. Под Новый год этот законопроект был принят. Не исключено, что украинские пилоты уже тренируются в США. Более того, 8 февраля во время визита президента Украины в Великобританию стало известно, что инструкторы Королевских ВВС Великобритании начнут обучать украинских летчиков, чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО. Но вернемся к Польше. С начала полномасштабного вторжения Варшава передала десятки тысяч винтовок Grot, ПЗРК Piorun и гаубицы Krab. Польша увеличивает расходы на оборону, продолжает модернизировать военную технику. Расскажите подробнее, как война в Украине повлияла на развитие вооруженных сил Польши?

– К счастью, модернизация польской армии началась еще до 24 февраля 2022 года. Мы не игнорировали угрозу со стороны России, мы лучше Запада понимали менталитет россиян. Тем временем Запад часто обвинял нас в русофобии.

Наша армия уже полностью перешла на системы вооружений НАТО. У нас было постсоветское вооружение, танки, к примеру, но мы их передали Украине. Они были там эффективны, но с полной уверенностью можно сказать, что это не танки будущего. Сейчас происходит модернизация всех сил. Польская армия получит танки Abrams, современные артиллерийские системы K239 Chunmoo из Южной Кореи, которые также усилят польскую военную промышленность. Польша выделяет на оборону 4-5% ВВП. Определенно, это будет реализация обязательств в рамках нашего членства в НАТО, усиление восточного фланга альянса. Важно, чтобы такого типа вооружение передавалось и в Украину. Сильная независимая Украина станет примером или мотивацией для Беларуси, а в будущем, после завершения процесса демократизации, и Украина, и Беларусь могут стать доказательством существования альтернативы "русскому миру" и для российского общества.

Автор – корреспондент Польского радио, специально для Радио Свобода