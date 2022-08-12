Экологический иск португальцев к властям 32 стран рассмотрит ЕСПЧ

Шестеро португальцев обвиняют правительства 32 европейских стран в неадекватности их климатической политики. Осенью 2022 года дело рассмотрит Большая палата Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает The Guardian.
Группа молодых активистов, младшей из которых всего девять лет, заявила о риске для своего здоровья из-за лесных пожаров, которые ежегодно бушуют в Португалии. Молодые люди утверждают, что в результате у них случались нарушения сна, аллергии и проблемы с дыханием.
Кроме того, два заявителя настаивают, что их дому недалеко от моря угрожают сильные штормы. Погодные катаклизмы напрямую связаны с глобальным потеплением, напоминают активисты. Они надеются, что суд обяжет власти предпринимать активные действия по борьбе с изменением климата.
"Хочу ли я рожать детей в этот мир, если для них нет хорошего будущего?", – задаётся вопросом старшая активистка, 22-летняя Клаудиа Агостиньо. Она инициировала подачу иска ещё в 2017 году, когда в результате пожаров в Португалии сгорело 22 тысячи гектаров леса и погибли 66 человек.
Если португальцы добьются успеха, правительства-ответчики будут юридически обязаны сокращать выбросы парниковых газов, включая те, что производят их компании за рубежом.
- Экологический иск молодых активистов подан к странам-членам Совета Европы. Россию исключили из него после её вторжения в Украину, а значит, она больше не является ответчиком по делу португальцев. Между тем, Россия – один из крупнейших в мире источников метана – парникового газа, который в краткосрочной перспективе в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ.
- Учёные подтвердили, что из-за глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами, ливни и волны тепла учащаются и становятся интенсивнее. Летом 2022 года проливные дожди вызвали серьёзные наводнения в Австралии, Индии, Бангладеш и Китае. В то же время в некоторых регионах России, США, Японии и странах Европы установилась жара.
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