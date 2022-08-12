Экологический иск португальцев к властям 32 стран рассмотрит ЕСПЧ

Шестеро португальцев обвиняют правительства 32 европейских стран в неадекватности их климатической политики. Осенью 2022 года дело рассмотрит Большая палата Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает The Guardian.

Группа молодых активистов, младшей из которых всего девять лет, заявила о риске для своего здоровья из-за лесных пожаров, которые ежегодно бушуют в Португалии. Молодые люди утверждают, что в результате у них случались нарушения сна, аллергии и проблемы с дыханием.

Кроме того, два заявителя настаивают, что их дому недалеко от моря угрожают сильные штормы. Погодные катаклизмы напрямую связаны с глобальным потеплением, напоминают активисты. Они надеются, что суд обяжет власти предпринимать активные действия по борьбе с изменением климата.

"Хочу ли я рожать детей в этот мир, если для них нет хорошего будущего?", – задаётся вопросом старшая активистка, 22-летняя Клаудиа Агостиньо. Она инициировала подачу иска ещё в 2017 году, когда в результате пожаров в Португалии сгорело 22 тысячи гектаров леса и погибли 66 человек.

Если португальцы добьются успеха, правительства-ответчики будут юридически обязаны сокращать выбросы парниковых газов, включая те, что производят их компании за рубежом.