Большинство районов Киева остаются без света после российской атаки

Киев
Киев
После российского удара в ночь на 13 января в большинстве районов Киева нет света и тепла, пишет телеграм-канал "Київ | Світло | Графіки". О том, что полтысячи жилых домов в городе остаются без отопления, сообщил и мэр Киева Виталий Кличко.

"После сегодняшнего обстрела в столице дефицит электроэнергии ещё больше. Даже для обеспечения критически важной инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная. Что касается тепла – без отопления сейчас около 500 многоквартирных домов", – написал Кличко.


Неизвестно, когда электроснабжение в городе будет восстановлено, поскольку российская армия "продолжает интенсивные атаки", заявил замминистра энергетики Украины Николай Колесник.

По данным издания "РБК-Украина", как минимум в трёх районах города света может не быть до конца дня.

В некоторых районах Киева развернули генераторы большой мощности, сообщила премьер-министр Украины Юрия Свириденко.

Проблемы с подачей электричества наблюдаются также в Киевской области, отмечает Настоящее время.

В ночь на 13 января Россия атаковала Киевскую и семь других областей Украины дронами, баллистическими и крылатыми ракетами, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области погибли четыре человека.

