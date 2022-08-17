Большинство россиян поддерживают запрет на усыновление иностранцами

Большинство россиян опрошенных ВЦИОМ выступили против усыновления детей-сирот гражданами других государств. 60% полагают, что российские дети должны жить в России. Еще 32% высказались в пользу иностранного усыновления. Результаты опроса цитирует РБК.

Четверть сторонников запрета считают, что судьбу сирот нужно решать по принципу "где родился, там и пригодился", а значит дети должны оставаться в своей стране. 13% считают, что российским детям может быть небезопасно за рубежом, а 12%, что приоритет должен быть у российских усыновителей.

По 7% сообщили, что их беспокоят однополые отношения и, что детей могут воспитать с чувством ненависти к России. По 6% озабочены "русофобскими настроениями" за рубежом, другим менталитетом и культурой. Среди других вариантов были сложность контроля за иностранными усыновителями, поддержка правительственных решений, недоверие к иностранным усыновителям. За них высказались по 5% из тех, кто выступил против усыновления детей-сирот гражданами других государств.

Авторы опроса отмечают, что среди людей 18–24 лет запрет поддерживают 20%, среди россиян старше 60 лет — 81%. Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще говорят о необходимости международного усыновления — 53% против 16% среди жителей села. Также в за усыновление иностранцами выступают и россияне с высшим образованием — 40% против 21% в группе с неполным средним образованием.

30% из тех, кто высказался в пользу иностранного усыновления объяснили это тем, что из-за запретов дети лишаются возможности обрести семью и могут остаться в детском доме. 9% заявили, что "дети важнее политики, их нельзя вмешивать в политику". 8% считают, что так у детей может появиться шанс на лучшую жизнь, а ещё 8%, что не должно быть недружественных стран.