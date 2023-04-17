"Большое тихоокеанское мусорное пятно" обзавелось своей экосистемой

"Большое тихоокеанское мусорное пятно" - гигантское скопление пластикового мусора в северной части Тихого океана, - начинает превращаться в отдельную экосистему. Об этом говорится в отчёте, опубликованном в научном журнале Nature Ecology & Evolution. Экологи обнаружили там десятки видов растений и животных, которые поселились и размножаются на пластике.

"Большим тихоокеанским мусорным пятном" называется область площадью около полутора миллионов квадратных километров между побережьем Калифорнии и Гавайскими островами. Океанские течения годами сносят туда плавающий мусор, прежде всего пластиковый. Предположительно, сейчас пятно содержит около ста тысяч тонн мусора.

В докладе учёных указано, что на поверхности пластикового мусора обнаружены более 40 видов микроорганизмов, водорослей, планктона и мелких морских животных, таких как полипы и крабы. При этом большинство из них относятся к видам, обычно населяющим прибрежную полосу. Исследовали не ожидали встретить их настолько далеко от берега.

Одна из авторов статьи, эколог Линси Хэрам, рассказала CNN, что прибрежные виды в пятне соседствуют с глубоководными. "Вероятно, они конкурируют за пространство и пищевые ресурсы. И те, и другие виды привыкают к новой для них пище. Чем это обернётся в будущем, непонятно," - сказала Хэрам. Учёные заявляют о формировании в "Большом мусорном пятне" нового типа биологической среды.